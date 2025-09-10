Burkina-Immersion-Patriotique-Cérémonie-Clôture

Nazinon/Immersion Patriotique : 1631 nouveaux bacheliers prêts à défendre la mère-patrie

Manga, 9 septembre 2025 (AIB) – Sous une pluie battante, la place de la Nation de Manga chef-lieu du Nazinon, a accueilli, mardi, dans la matinée, la cérémonie de sortie de la première promotion de l’Immersion Patriotique obligatoire de la région forte de 1631 nouveaux bacheliers.

Cette cérémonie, présidée par la gouverneure de la région du Nazinon, Yvette M. Nacoulma/Sanou, intervient après un mois de formation aux valeurs nationales comme le civisme, le patriotisme, la citoyenneté responsable et la cohésion sociale.

Elle s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières, ainsi que des parents d’élèves.

Dans son allocution, la gouverneure a salué le succès « retentissant » de l’initiative qui a permis d’inculquer aux participants des valeurs morales capitales pour bâtir une nation forte et prospère.

Yvette Nacoulma a rappelé que l’Immersion patriotique obligatoire, voulue et instituée par le gouvernement sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à renforcer l’engagement citoyen et la défense des valeurs nationales.

« Vous devez être des vecteurs de cohésion sociale, les yeux et les oreilles de l’État partout où vous êtes. En un mot, vous devez respirer le burkinlim, c’est-à-dire être burkinabé ! », a-t-elle déclaré, à l’endroit de la première promotion de l’immersion patriotique de la région.

Mme Nacoulma a également exprimé sa reconnaissance envers les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les formateurs, les encadreurs, le Chargé de missions de la région du Nazinon auprès de la présidence du Faso, ainsi que la Coordination régionale de la Veille citoyenne (CRVC-Nazinon), pour leur implication dans la réussite de cette édition 2025.

La cérémonie a été ponctuée de remise d’attestations aux « immergés », de démonstrations de self-défense et une parade des « immergés».

Selon la Directrice de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Djènèba OUEDRAOGO, au total , 816 garçons et 815 filles ont été concernés par cette première édition de l’immersion patriotique obligatoire dans la région du Nazinon.

Agence d’information du Burkina

