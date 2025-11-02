Burkina-Faso-Sourou-Nayala-Toma-Hommage-Martyrs

Nayala:Titre : «La paix ne peut exister sans justice, et la justice ne peut triompher sans mémoire» (Zakaria Sawadogo)

Toma, le 31 octobre 2025- (AIB) – Les corps constitués de la province du Nayala ont commémoré, ce vendredi 31 octobre 2025, la Journée des martyrs de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, à travers une cérémonie de recueillement tenue au Haut-commissariat de la province du Nayala à Toma à partir de 10h 00mn.

Placée sous la présidence de M. Zakaria Sawadogo, préfet et président de la délégation spéciale de la commune de Toma, représentant M. le Haut-commissaire du Nayala, la cérémonie a débuté à 10 heures par l’observation d’une minute de silence à la mémoire des martyrs.

Dans son allocution, M. Sawadogo a salué la mémoire des fils et filles du Burkina Faso tombés lors des journées historiques des 30 et 31 octobre 2014. Selon lui, ces dates marquent « un tournant décisif dans l’histoire de notre nation », rappelant la force du peuple burkinabè, son attachement à la justice et à la liberté. « Les martyrs ne sont pas de simples victimes d’un régime déchu. Ils sont les héros de la conscience nationale », a-t-il déclaré avant d’ajouter que « la paix ne peut exister sans justice, et la justice ne peut triompher sans mémoire ».

Le président de la délégation spéciale a invité l’ensemble des Burkinabè à poursuivre l’œuvre entamée par les martyrs, en bâtissant un Burkina Faso « plus fort, plus juste et plus solidaire », où chaque citoyen peut contribuer à l’édification d’un avenir commun. M. Sawadogo a également eu une pensée particulière pour les familles des martyrs, auxquelles il a exprimé la gratitude et la solidarité du peuple burkinabè. Il a par ailleurs exhorté la jeunesse à être les gardiens de cette mémoire et les porteurs de la flamme du patriotisme.

La cérémonie s’est achevée dans un climat de recueillement et de solidarité autour du souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la démocratie au Burkina Faso.

Le préfet a invité les corps constitués à venir assister à la dédicace de l’oeuvre de l’écrivain Marcus Dalla qui aura lieu demain au CELPAC de Toma à partir de 9h 00mn.

Agence d’Information du Burkina

KTA