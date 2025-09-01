Burkina-Nayala-Marche-Soutien-Président-Faso

Nayala : Une marche de remerciement aux autorités organisée à Toma pour la paix et la relance agricole

Toma, 30 août 2025 (AIB) – Les populations de la province du Nayala se sont fortement mobilisées, samedi à Toma, pour une marche de reconnaissance et de soutien au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Elles ont ainsi exprimé leur gratitude pour le retour progressif des déplacés internes, l’amélioration de la situation sécuritaire et la relance des activités agricoles.

Venus des six communes, à bord de tricycles, de tracteurs et de taxis-motos, les manifestants se sont rassemblés tôt le matin sur le terrain de maracana pour entamer la marche.

À l’ouverture, l’un des organisateurs, Rémi Toé, a souhaité la bienvenue aux participants tout en appelant à la vigilance.

Sous les slogans de paix et d’unité, le cortège a traversé les ronds-points Gué Issa Paré et Joseph Ki-Zerbo avant de rejoindre la rue pavée menant à la Place de la Révolution et au Haut-Commissariat du Nayala.

À chaque étape, des leaders communautaires ont félicité et remercié le gouvernement pour le retour progressif des villages et la gestion rigoureuse des intrants agricoles par la direction provinciale en charge de l’Agriculture. Ils ont encouragé les populations à travailler la terre et salué le Chef de l’État pour le nouveau découpage administratif qui fait du Nayala une région.

Le représentant du village de Kossé, Go Abdoulaye, a rappelé que son village, déguerpi en août 2024, a été réinstallé après soixante-dix jours. « Plus de 700 hectares sont aujourd’hui emblavés grâce au soutien du BIR 23 », a-t-il souligné.

D’autres intervenants, dont Toé Emmanuel et Nathalie Toé, ont insisté sur l’importance de l’unité, de la cohésion et de la paix retrouvée. L’ancien déplacé Amadou Ouédraogo a, pour sa part, salué la distribution d’engrais et la sécurité assurée par les FDS et les VDP.

Devant la mairie, un participant, Zongo Adama, a exprimé sa joie de voir « la paix revenir peu à peu dans les villages ».

Le président de la Coalition provinciale des Associations et Mouvements de Veille citoyenne, Yaya Paré, a mis en avant les retombées administratives liées à l’érection du Nayala en région. « Avant, il fallait deux jours pour effectuer certaines démarches. Aujourd’hui, en une journée, tout peut se faire », a-t-il affirmé.

Il a également salué les efforts du ministère en charge de l’Agriculture qui, selon lui, « modernise la production, facilite l’accès aux semences et aux intrants et prépare la commercialisation des récoltes ».

Le Haut-Commissaire du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a félicité la mobilisation. « La reconnaissance est une valeur burkinabè. Merci pour cette démarche qui traduit votre adhésion aux actions du gouvernement », a-t-il déclaré, avant d’inviter les populations à maintenir la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

La marche s’est achevée au Haut-Commissariat par la remise d’un message officiel de reconnaissance et de soutien au Président Ibrahim Traoré et à son gouvernement.

Une quête spontanée a permis de récolter 85 340 F CFA, remis au Haut-Commissaire au profit des forces combattantes.

Pour les manifestants, cette mobilisation pacifique est un signal fort : celui d’un peuple uni, reconnaissant et déterminé à accompagner les autorités dans la quête de la paix, de la sécurité et du développement.

Agence d’Information du Burkina au Nayala

KTA/bbp