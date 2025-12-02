Burkina-Nayala-Montée-Couleurs-Nationales

Nayala: « Servir la Nation exige discipline et intégrité », dixit le directeur provincial en charge de l’Agriculture

Toma, 1er déc. 2025 (AIB)-Le directeur provincial de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques (DPARAH) du Nayala, Aristide Zonou, a affirmé lundi à Toma, lors de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs que « servir la nation exige discipline, intégrité, sens du devoir et solidarité agissante».

Le DPARAH du Nayala, Aristide Zonou a rappelé que la montée du drapeau traduit l’attachement aux valeurs républicaines et le devoir de cohésion et de paix. « Servir la Nation exige discipline, intégrité, sens du devoir et solidarité agissante », a-t-il affirmé.

Le Secrétaire général de la province du Nayala, Adama Diallo, a encouragé le respect des valeurs civiques et sociales ainsi que le maintien du flambeau patriotique.

Il a salué les avancées sécuritaires dans la province, avec la réinstallation de villages et la réouverture de nombreuses écoles, grâce à la détermination des FDS et des VDP.

M. Diallo a également invité l’ensemble des fonctionnaires de la province à adhérer massivement au Régime d’Assurance Maladie universelle (RAMU), qui sera opérationnelle à partir du 1er février 2026 dans les régions de Kadiogo et de Guiriko.

La cérémonie s’est close par un appel commun à l’unité et à la continuité du service public.

