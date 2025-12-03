BURKINA-SOUROU-NAYALA-EDUCATION

Nayala : « Redoubler d’efforts pour des résultats encore probants », exhorte le DP en charge de l’Enseignement secondaire, Idrissa Rouko

Toma, le 2 décembre 2025 (AIB) – Le directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Idrissa Rouko, a exhorté mardi les acteurs de l’éducation à « redoubler d’efforts pour des résultats encore probants », au cours du premier conseil ordinaire de direction pour l’année 2025-2026.

Le DP Rouko a salué les bons résultats enregistrés aux examens de la session 2025. Il a toutefois invité les acteurs à maintenir leur engagement afin d’obtenir des résultats encore plus probants au cours de l’année en cours.

M. Rouko a également rappelé les réformes majeures en cours au ministère, notamment l’initiation aux métiers dans les établissements d’enseignement général, ainsi que le renforcement de l’encadrement civique et patriotique des apprenants.

Il a invité les participants à souscrire au Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU), en soulignant les avantages qu’il offre.

Au cours du conseil, les responsables des différents services ont présenté le bilan de l’année scolaire écoulée, ainsi que l’état des lieux administratif et pédagogique de la rentrée 2025-2026.

Il ressort de ces communications la mise en place effective des conseils d’écoles dans la quasi-totalité des établissements secondaires de la province, ainsi que la réouverture de plusieurs structures post-primaires et secondaires.

Les participants ont exprimé leur engagement à poursuivre le travail entamé, afin de consolider les acquis et relever les défis éducatifs du secteur secondaire de la province du Nayala.

Agence d’information du Burkina

KTA/bak