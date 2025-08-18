Burkina-Nayala-Reboisement-Suivi

Nayala/Reboisement : Le Haut-commissaire constate l’évolution des plants mise en terre le long des axes routiers

Toma, le 16 août 2025 – (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré, à la tête d’une délégation, est allé constater l’évolution des 350 plants mis en terre le long des axes routiers de la ville de Toma.

Le Haut-commissaire Paré a salué l’engagement du partenaire et de la commune, soulignant que « nul ne viendra développer notre localité à notre place ». Il a exhorté les mouvements de veille citoyenne à se mobiliser pour l’entretien des plants et à constituer une brigade verte et suivre l’exemple de la brigade LAABAL.

Le directeur provincial de l’environnement, Vognan Désiré, a rappelé que l’entretien et l’arrosage des plants leur incombent aux premiers bénéficiaires de l’ombre et des bienfaits des arbres, qui sont les riverains.

De son côté, le président de la Délégation spéciale de la commune de Toma,

Sawadogo Zakaria, a exprimé sa reconnaissance au partenaire, estimant que « planter un seul arbre est déjà une œuvre utile, et en mettre 350 constitue un investissement considérable pour l’avenir ». Il a insisté sur la nécessité de protéger les plants et de renforcer les grilles pour leur survie.

Le représentant de la coopération luxembourgeoise, Paré Steeve Dimitri, a promis un appui supplémentaire en sensibilisation et en protection des arbres, tout en souhaitant que d’autres partenaires contribuent à l’arrosage des plants en saison sèche.

Les autorités locales et les organisations partenaires ont unanimement invité la population à s’approprier l’initiative pour assurer le succès de ce projet bénéfique pour toute la communauté.

Agence d’information du Burkina

TAK/yos