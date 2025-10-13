Burkina-Sourou-Nayala-Clinique-Mobile-Dépistage

Nayala/Octobre Rose : La clinique mobile fait escale à Toma pour une campagne de dépistage gratuit

Toma, le 10 octobre 2025 (AIB) – La clinique mobile née de l’initiative présidentielle pour la santé, a fait escale ce vendredi 10 octobre 2025 dans le district sanitaire de Toma, province du Nayala, pour une vaste campagne de dépistage gratuite des cancers féminins. Cette initiative, saluée par les autorités locales et les bénéficiaires, s’inscrit dans le cadre du mois d’octobre rose dédié à la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus.

Les femmes du Nayala sont sorties nombreuses pour se faire dépister par la clinique mobile qui a déployée ses machines à la place de la révolution à côté du CMA de Toma.

Le médecin-chef du district sanitaire de Toma, Dr Arouna Sissao, a salué cette action du gouvernement, initiée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers l’Initiative présidentielle pour la santé.

« Des cliniques mobiles ont été acquises pour appuyer les services de santé et rapprocher les soins des populations, surtout celles des zones reculées », a-t-il expliqué. « Cette campagne est une prestation haut de gamme, totalement gratuite, pour le dépistage et la prévention des cancers du sein et du col de l’utérus. »

Le secrétaire général de la province du Nayala, Adama Diallo, représentant le Haut-Commissaire, a salué cette campagne qui vient « soulager les populations vulnérables ».

« La santé est une préoccupation majeure pour le président du Faso. Ces soins gratuits concernent particulièrement les femmes et les enfants de moins de cinq ans. C’est une occasion à saisir », a-t-il déclaré en invitant les femmes à « sortir massivement pour se faire consulter ».

La clinique mobile, équipée d’appareils modernes de mammographie, d’échographie et de colposcopie, propose des examens habituellement coûteux, rendus accessibles à toutes grâce à la gratuité.

Le chef de mission, Dr Zongo Salifou a sensibilisé longuement les participantes sur la prévention. « Le meilleur traitement du cancer, c’est la prévention », a-t-il insisté.

Pour lui, « une femme ne doit plus mourir du cancer à Toma. Quand la maladie est dépistée tôt, on peut la guérir à 100 %»,

Il a expliqué les gestes d’auto-examen des seins et les comportements préventifs contre le cancer du col de l’utérus, notamment la vaccination des jeunes filles de 9 à 13 ans contre le virus responsable de la maladie.

Sous la conduite des sages-femmes Mme Toé et Mme Dabiré/Somé Pélagie, les femmes ont participé à une séance pratique d’auto-palpation des seins. Les participantes ont également été invitées à surveiller régulièrement leur état de santé et à consulter en cas d’anomalie. « Le dépistage précoce peut sauver des vies. Ce n’est pas parce qu’on trouve une boule qu’on a forcément un cancer, mais il faut toujours vérifier », a expliqué Mme Toé, avant d’ajouter : « Tout examen effectué dans la clinique mobile est gratuit. Seuls les médicaments sont à la charge des patientes. »

Parmi les premières consultées, Bayili/Kambiré Inès et Kankouan Marie ont exprimé leur gratitude au président du Faso. « C’est une très belle initiative. Beaucoup de femmes souffrent sans savoir. Grâce à cette clinique, nous sommes sauvées », ont-elles confié.

La clinique mobile présidentielle de Dédougou, qui compte déjà 38 sorties en 2025, prévoit de passer deux jours à Toma. Une centaine de femmes bénéficieront sur place de dépistages et de conseils personnalisés.

À travers cette campagne, l’Initiative présidentielle pour la santé démontre une fois de plus sa portée sociale et humanitaire, en rapprochant les soins de qualité des populations rurales.

Agence d’information du Burkina

KTA/yos