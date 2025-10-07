Burkina-Nayala-Journées-Nationales-Engagements-Patriotiques-Participation-Citoyenne

Nayala/montée des couleurs : Le haut-Commissaire appel à soutenir l’initiative présidentielle Faso-Mêbo

Toma 3 oct. 2025 (AIB) – Les corps constitués du Nayala, accompagnés d’une délégation des immergés de la première cohorte de l’immersion patriotique, ont procédé jeudi, à la montée des couleurs nationales au haut-commissariat de la province du Nayala.

Dès 7h30, le drapeau national a été hissé au rythme de l’hymne de la victoire, le « Ditanyè ». Un moment solennel qui traduit l’attachement des autorités provinciales aux valeurs patriotiques.

Le haut-commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré a transmis aux participants le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de la 2e phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Le Chef de l’État a salué la fibre patriotique qui se renforce au sein de chaque Burkinabè et a invité tous les citoyens à faire preuve de discipline et d’exemplarité dans leurs faits et gestes quotidiens.

« Un bien public détruit, c’est un service en moins pour le Peuple », a-t-il martelé, appelant chacun à protéger les infrastructures communes et à lutter contre la corruption et le racket.

Le Président du Faso a également encouragé les jeunes de l’immersion patriotique, désormais considérés comme des relais de l’esprit révolutionnaire dans leurs milieux scolaires et universitaires.

M. Paré a aussi présenté les six initiatives présidentielles logées au Bureau national des grands travaux à savoir le développement communautaire, la production agricole pour l’autosuffisance alimentaire, la relève sportive, la santé, une éducation de qualité et l’initiative spéciale Faso-Mêbo.

Il a indiqué que la mobilisation des ressources reste timide dans la province du Nayala par rapport à d’autres provinces de la région.

Le haut-commissaire a appelé l’ensemble des populations et la diaspora du Nayala à un plus grand engagement. « Faso-Mêbo est l’affaire de tous les Burkinabè. Le lancement dans notre province, prévu pour le 16 octobre, sera l’occasion de marquer notre adhésion collective », a-t-il insisté.

« Soutenons Faso-Mêbo pour transfigurer nos routes et nos villes », a conclu le Haut-Commissaire, invitant les Nayalais à se mobiliser davantage pour la réussite de cette initiative présidentielle.

Agence d'information du Burkina Faso

