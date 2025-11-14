Burkina-Sourou-Agriculture-Initiative-Présidentielle-Achat-Bord-Champ-Lancement

Nayala: L’opération « Achat bord champ » lancé sur 4 sites pour renforcer les stocks de la SONAGESS

Toma, 14 nov. 2025(AIB)-Le Haut-Commissaire du Nayala Honoré Frédéric Paré, a présidé jeudi à Toma, le lancement officiel régional de l’opération « d’achat bord champ » sur 4 sites de la province du Nayala au profit de la Société nationale de gestion du stock de sécurité (SONAGESS).

Yaba, Kougny, Toma et Gossina sont les 4 sites opérationnels de collecte de céréale pour renforcer les capacités de la Société nationale de gestion du stock de sécurité (SONAGESS) dans la province du Nayala, a indiqué le directeur provincial de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Nayala, Zonou Aristide.

L’objectif principal est de constituer un stock alimentaire national fiable, destiné à prévenir la dévalorisation des productions locales et à renforcer l’autosuffisance alimentaire. Le ministère compte sur la mobilisation des producteurs, surtout en cette période où plusieurs produits agricoles sont interdits de sortie du pays afin de prioriser l’approvisionnement interne.

Le Haut-Commissaire Paré a salué l’engagement de la mission venue du Bankuy pour appuyer la mise en œuvre de cette initiative présidentielle. Il a rappelé que le Nayala est l’un des principaux greniers céréaliers de la Boucle du Mouhoun, d’où la nécessité d’un accompagnement rigoureux des producteurs. La fixation des prix garantit une protection des récoltes et contribue à l’alimentation des populations déplacées internes et des zones vulnérables.

Le collecteur de la zone de Toma, Palintigri B. Étienne, a expliqué les critères de qualité exigés pour l’achat : taux d’humidité ne dépassant pas 13 %, taux d’impureté contrôlé par tamisage, pesée précise et établissement d’un bordereau permettant au producteur d’être payé. Il a procédé à une démonstration pratique du processus. La SONAGESS a fixé le prix du maïs à 145 F/kg dans la zone, alors qu’il se vend environ à 170 F/kg sur le marché.

Concernant le riz, la variété TS2 est achetée à 170 F/kg, et les autres variétés à 165 F/kg, des tarifs jugés avantageux pour les producteurs.

Le stock collecté sera revendu au prix social, fixé à 6 000 F le sac, au profit des ménages ou personnes défavorisés. Pour cette campagne, la SONAGESS vise un objectif de 300 000 tonnes, et 700 000 tonnes pour les années à venir, afin d’assurer durablement la sécurité alimentaire nationale.

Le Haut-Commissaire a instruit les services compétents de mener une large sensibilisation sur les procédures de l’achat bord champ. L’opération se poursuit jusqu’au 31 décembre 2025. Les autres collecteurs entreront en fonction dès ce vendredi. Des camions sont également mobilisés pour acheminer les céréales vers les magasins de la SONAGESS.

Il a enfin appelé l’ensemble des acteurs à s’investir pleinement pour la réussite de cette opération stratégique pour le pays.

Agence d’information du Burkina

KTA/yos