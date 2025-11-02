Burkina-Faso-Sourou-Nayala-Toma-Religion-Fête-Nouveau-Mil-Contribution-Faso-Mèbo

Nayala : Les fils et filles du Nayala unis autour du Wudizon et de l’initiative Faso-Mèbo

Toma, le 26 octobre 2025 – (AIB) – La province du Nayala a célébré ce dimanche le Wudizon, la fête du nouveau mil, dans une ambiance de communion et de solidarité. Après la messe d’action de grâce, autorités, chefs coutumiers et fils du Nayala se sont retrouvés dans la cour royale du chef de canton de Toma pour un repas communautaire, symbole d’unité et de reconnaissance envers Dieu pour les récoltes obtenues. Ce fut l’occasion aux ressortissants de la province de contribuer pour Faso-Mèbo et soutenir les FDS et VDP de la province.

À partir de 12h30, le Haut-Commissaire de la province, M. Honoré Frédéric Paré, les chefs des cantons de Gossina, Kougny, Yé et Taba, ainsi que les directeurs et chefs de service provinciaux ont partagé le repas du Wudizon autour de Sa Majesté Émile Paré, chef de canton de Toma.

Au cours de la cérémonie, M. Karambiri, représentant des fils et filles du Nayala résidant à Ouagadougou, a remis symboliquement un échantillon d’un lot de vingt tonnes de ciment au profit du projet Faso-Mèbo du Nayala. Selon lui, ce geste marque la participation de la diaspora à la construction et au développement de leur province. Il a salué la sagesse du chef de canton, désigné comme personne ressource des ressortissants du Nayala à Ouaga, Bobo et à l’étranger.

Prenant la parole, le Haut-Commissaire Honoré Frédéric Paré a exprimé sa gratitude envers le comité de soutien et l’ensemble des donateurs. Il a rappelé que la province du Nayala est la deuxième de la région de la Boucle du Mouhoun à contribuer à l’initiative Faso-Mèbo, après le chef-lieu régional. Il a aussi salué la solidarité qui se manifeste à travers ces contributions, gage d’un développement porté par tous.

Dans un élan de reconnaissance envers les forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les chefs de cantons de Toma et de Yaba, accompagnés du Douti du village de Kisson, ont offert 600 000 F CFA à ces forces pour leur engagement dans la sécurisation du Nayala. Les représentants des FDS et VDP ont exprimé leur reconnaissance et rappelé les progrès réalisés dans la restauration de la sécurité dans la province.

Après les discours, les convives ont dégusté les boulettes de viande, mets emblématique du Wudizon à Toma. Le Douti de Kisson, neveu du chef de canton, a remercié les participants et exhorté ses pairs à soutenir les initiatives du chef, notamment Faso-Mèbo.

En fin d’après-midi, les festivités se sont poursuivies à l’arène du CELPAC(Centre de Lecture et de Promotion des Activités Culturelles) de Toma, où s’est tenue la lutte traditionnelle, moment fort du Wudizon. L’arène a refusé du monde, tant l’engouement populaire était grand. À la tombée de la nuit, les combats se sont achevés dans la ferveur et la joie, marquant le lancement officiel des Wudizon dans les villages du Nayala, qui se poursuivront chaque dimanche jusqu’en janvier.

Agence d’Information du Burkina

KTA