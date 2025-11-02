Burkina-Faso-Sourou-Nayala-Toma-Religion-Fête-Nouveau-Mil

Nayala: : Les fidèles chrétiens célèbrent le Wudizon, fête d’action de grâce pour les récoltes

Toma, le 26 octobre 2025 – (AIB) – Les fidèles chrétiens de la paroisse du Sacré-Cœur de Toma, producteurs et autorités locales, ont célébré ce dimanche la traditionnelle messe du Wudizon, moment d’action de grâce pour les fruits de la terre.La célébration a réuni plusieurs personnalités, dont Sa Majesté Émile Paré, chef de canton de Toma, et M. Honoré Frédéric Paré, Haut-Commissaire du Nayala, entouré des autorités administratives et religieuses.

Épis de mil, de maïs et arachides en main, les fidèles se sont rassemblés au calvaire de Toma pour remercier Dieu pour l’abondance des récoltes. La messe, présidée par le curé Abbé Paul Gourou, a été marquée par des chants, des prières et des lectures bibliques centrées sur la reconnaissance et la joie. Dans son homélie, l’Abbé Gourou a invité les fidèles à vivre la joie véritable qui vient de la prière et de la gratitude. « Le Wudizon est un temps de remerciement, un moment pour dire merci à Dieu, non seulement pour les récoltes, mais aussi pour la vie, la paix et la fraternité », a-t-il souligné. Le curé a rappelé que la prière sincère est celle du cœur humble, citant la parabole du pharisien et du publicain. « Celui qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé », a-t-il insisté, avant d’appeler les fidèles à la réconciliation et à la solidarité. Selon lui, la fête du Wudizon doit être vécue comme un nouveau départ spirituel : « Que chacun remette à zéro le compteur des rancunes, des conflits et des divisions. Le Wudizon, c’est aussi une renaissance intérieure. »

Au cours de la célébration, des intentions de prières ont été dites pour la paix au Burkina Faso, pour les victimes du terrorisme et pour la fécondité de la terre. Le curé a imploré la bénédiction divine sur toutes les familles : « Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’il vous accorde sa paix et sa joie. »

Dans son adresse, le Haut-Commissaire monsieur Honoré Frédéric Paré a exprimé sa reconnaissance à Dieu pour les bonnes pluies enregistrées cette année. « Grâce aux 800 millimètres de pluie tombés dans la province contre 600 mm l’an dernier, les producteurs ont pu cultiver de vastes superficies. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction », a-t-il déclaré. Il a également salué les efforts du gouvernement et des forces de défense et de sécurité qui ont permis aux populations de travailler la terre dans la quiétude. M. Paré a informé les fidèles des actions entreprises pour soutenir les producteurs, notamment la réception de 1 400 tonnes d’engrais et de nouveaux équipements agricoles dans le cadre de l’offensive agropastorale nationale. Il a encouragé les populations à « consommer avec modération et éviter le gaspillage », tout en les invitant à bien gérer les fruits de leurs efforts.

Le président de la communauté chrétienne, M. Aimé Toé, a pour sa part communiqué les annonces paroissiales, notamment la messe de la Toussaint du 1er novembre et la célébration des fidèles défunts prévue au cimetière le 3 novembre.

En clôture, l’Abbé Paul Gourou a remercié l’ensemble des fidèles, les jeunes, les femmes et les autorités pour leur implication dans la réussite de cette fête. « C’est mon premier Wudizon à Toma, a-t-il confié. Je rends grâce à Dieu pour cette belle célébration et souhaite que les prochaines éditions soient encore plus vivantes et profondes. »

La célébration du Wudizon, véritable messe d’action de grâce des producteurs, s’est achevée dans une ambiance de joie, de fraternité et de foi partagée, marquant ainsi le début d’une nouvelle année agricole sous le signe de la bénédiction divine.

Agence d’Information du Burkina

KTA