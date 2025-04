Burkina-Nayala-Education-Culture-Promotion

Nayala: Les enseignants invités à transmettre les valeurs culturelles et traditionnelles aux enfants

Toma, 23 avr. 2025 (AIB)- Des acteurs l’éducation de la province de Nayala, ont invité lors de la célébration de la journée traditionnelle, les enseignants à inculquer les valeurs culturelles et traditionnelles aux élèves, le mercredi 16 avril 2025.

« Je vous exhorte à faire de cette journée une occasion de retour aux sources car cela rend le burkinabè original sans teinture », a déclaré le chef de la circonscription d’éducation de base, Augustin Dakio.

« Il faut semer la graine d’amour de nos cultures et traditions chez les petits enfants ce qui va instaurer la cohésion sociale, l’entente et la communion avec les pratiques traditionnelles dans le système éducatif » a lancé le directeur provincial de l’éducation préscolaire primaire et non formelle du nayala, Thomas Garané.

La journée traditionnelle tenue par les différentes écoles de la ville de Toma s’inscrit dans le cadre de la célébration des journées d’engagement patriotique.

Pour la circonstance, les élèves et leurs enseignants se sont habillés avec les habits du terroir comme kôkô dunda et Faso danfani.

Cette journée a également été marquée par des danses traditionnelles comme le « dommonna » et la dégustation de mets locaux comme le « Zamanè », les gâteaux à base de mil

Agence d’information du Burkina

TAK/ak/ata