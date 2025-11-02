Burkina-Faso-Sourou-Nayala-Cheferie-Traditionnelle-Visite-Autorités-Provinciales

Nayala: les autorités provinciales rendent une visite de courtoisie à Sa Majesté Émile Paré, chef de canton

Toma, le 24 octobre 2025 – (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province du Nayala, Monsieur Honoré Frédéric Paré, accompagné des préfets, présidents des délégations spéciales et chefs de service provinciaux, a rendu le vendredi 24 octobre 2025 une visite de courtoisie à Sa Majesté Émile Paré, chef de canton de Toma à partir de 10h 00mn.

Reçue dans le prestigieux salon royal du « Sanabolo » (la maison en or en langue San), la délégation a été accueillie avec chaleur par le chef coutumier, visiblement ému par cette marque de considération. Ancien cadre de banque et fervent acteur de la cohésion sociale, Sa Majesté Émile Paré a salué la démarche des autorités administratives, qu’il a qualifiée de symbole de respect mutuel et de collaboration entre l’administration et la chefferie traditionnelle.

Prenant la parole, le Haut-Commissaire a dressé un bref bilan des actions gouvernementales menées dans la province du Nayala. Il a notamment salué la bonne saison pluvieuse et le soutien du ministère de l’Agriculture, qui ont permis l’attribution de plusieurs tonnes d’engrais au profit des producteurs.

Sur le plan sanitaire, le médecin-chef du district de Toma, Dr Arouna Sissao, a indiqué que plusieurs infrastructures ont été réalisées grâce à l’appui du gouvernement et de ses partenaires. Il a cité, entre autres, le CSPS de Kisson déjà fonctionnel et l’ouverture prochaine de cinq nouveaux centres dans les villages de la commune. Le CSPS urbain de Toma est également en voie d’être érigé en Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA), pour renforcer la prise en charge des patients.

Concernant l’éducation, le Directeur provincial de l’enseignement préscolaire, primaire et non formel s’est réjoui des excellents résultats obtenus à l’examen du CEP, avec plus de 90 % de taux de réussite. Il a également annoncé la tenue de la cérémonie d’excellence le 29 octobre 2025 à l’école Toma Sud, placée sous le parrainage du chef de canton. Malgré quelques zones non encore rouvertes à l’Ouest de Yé et Gassan, il a salué la détermination des FDS et VDP qui ont permis la reprise des activités scolaires dans la quasi-totalité des communes.

Dans le même sens, le Directeur provincial de l’enseignement post-primaire et secondaire, Idrissa Rouko, a magnifié la bravoure des forces de défense et de sécurité, dont l’action a favorisé la réouverture des lycées et collèges.

Avant de se retirer pour la prière du vendredi, l’imam Lassina Paré, frère du chef de canton, a formulé des bénédictions pour la paix et la prospérité du Nayala, tout en citant un verset du Coran appelant à la foi et à la persévérance.

Touché par cette visite, Sa Majesté Émile Paré a exprimé sa fierté face aux efforts de reconquête du territoire et a invité les autorités à participer à la célébration du « Wudizon », un repas communautaire prévu après la messe solennelle du dimanche 26 octobre.

La veille, le chef de canton avait déjà reçu les autorités coutumières et les chefs de quartier de Toma, dans le même esprit de dialogue et de cohésion sociale.

Agence d’Information du Burkina

KTA