Nayala : Les autorités locales renforcent la cohésion sociale autour de la montée des couleurs

Toma, le 11 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Nayala, accompagné des corps constitués, a pris part ce lundi à la préfecture de Toma à la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales. L’événement a été marqué par des messages d’unité, de patriotisme et de reconnaissance envers les acteurs du développement local.

Après l’intonation de l’hymne de la victoire, le président de la délégation spéciale de Toma, Zakaria Sawadogo, a salué l’initiative du Haut-commissaire. Selon lui, cette action traduit l’attachement à la nation et contribue à renforcer la cohésion sociale. Il a également exprimé sa gratitude envers les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que l’ensemble des corps constitués, soulignant que la montée commune des couleurs favorise un engagement patriotique partagé.

Dans son intervention, le Haut-commissaire, Honoré Frédéric Paré, a salué les efforts des acteurs locaux dans plusieurs domaines. Il a mis en avant les performances scolaires de la province, 90 % de réussite au CEP, 37,97 % au BEPC et 70 % au baccalauréat, plaçant le Nayala en tête de la région.

M. Paré a rendu hommage aux FDS pour leur sacrifice quotidien dans la reconquête totale du territoire. Il a également remercié les acteurs de la santé pour la réussite de la distribution gratuite de moustiquaires et de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier.

Le Haut-commissaire a aussi félicité le service de l’environnement pour la célébration réussie de la journée de l’arbre au niveau régional, avant d’inviter l’ensemble des chefs de service à plus d’engagement dans leurs missions respectives.

Par ailleurs, il a rappelé l’existence de chantiers nationaux en cours, notamment le nouveau découpage administratif et la loi sur la liberté d’association récemment adoptée en Conseil des ministres.

Enfin, M. Paré a évoqué l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, déjà en cours dans la province malgré certaines difficultés logistiques, et a encouragé tous les acteurs impliqués à poursuivre leurs efforts.

Agence d’information du Burkina

ATK/bak