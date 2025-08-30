BURKINA-FASO-SOUROU-NAYALA-SANTE-PLAIDOYER-VACCINATION-PALUDISME

Nayala : Les acteurs locaux engagés pour la vaccination contre le paludisme

Toma, 28 août 2025 – (AIB) – Le Centre de lecture publique et d’animation culturelle (CELPAC) de Toma a accueilli, jeudi, un atelier de plaidoyer sur l’introduction du vaccin antipaludique dans le calendrier vaccinal, au profit des enfants de 5 à 23 mois du district sanitaire.

La rencontre, présidée par le secrétaire général de la province du Nayala, représentant le haut-commissaire, a réuni les autorités locales, les leaders communautaires, les agents de santé, les infirmiers-chefs de poste et les responsables COGES des formations sanitaires.

L’objectif était de mobiliser l’ensemble des acteurs de la province afin de réussir cette nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme.

M. Diallo a invité les participants à s’investir pleinement pour garantir le succès de l’introduction du vaccin. « La réussite de cette initiative repose sur la mobilisation et la sensibilisation de chacun », a-t-il déclaré. Il a également salué les efforts des professionnels de santé qui assurent la continuité du service public malgré les difficultés sécuritaires.

De son côté, le responsable de la prévention par la vaccination, Samaté Tiéré, a souligné que l’adhésion des autorités, des associations, des médias et des agents de santé sera déterminante. Il a insisté sur la nécessité de dissiper les craintes et rumeurs entourant la vaccination, en exhortant les leaders locaux à relayer des messages clairs dans les lieux de culte et au sein des communautés.

Pour l’équipe cadre du district sanitaire (ECD), l’arrivée de ce vaccin marque un tournant important. Il vient renforcer les autres moyens de prévention déjà existants, dans un contexte où le paludisme demeure la première cause de consultation et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.

Le schéma vaccinal prévoit quatre doses pour les enfants de 5 à 23 mois, administrées aux 5ᵉ, 6ᵉ, 7ᵉ et 15ᵉ mois.

Les participants se sont engagés à relayer le message afin que chaque enfant concerné bénéficie de cette protection supplémentaire.

Lancée en février 2024 avec le vaccin RTS,S, la première phase de la vaccination contre le paludisme avait couvert 27 districts. Le passage à l’échelle nationale est intervenu le 15 août 2025.

En 2024, le Burkina Faso a enregistré plus de 10,8 millions de cas de paludisme, dont 3 523 décès. Parmi ces décès, 2 206 concernaient des enfants de moins de 5 ans.

Agence d’information du Burkina

KTA/BAK/ata