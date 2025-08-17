Burkina-Nayala-Toma-Assomption-Sport-Finale-Maracana

Nayala : « Le Burkina Faso, cœur d’une Afrique nouvelle », affirme Ky Oscar Séraphin à Toma

Toma, le 16 août 2025 – (AIB) – La ville de Toma a vibré, le 15 août 2025, au rythme de la grande finale du tournoi Maracana du mouvement Vent Républicain. Placée sous le thème de la résilience, cette édition a été marquée par des messages forts de cohésion sociale, de patriotisme et d’espérance, notamment dans les interventions des responsables du mouvement et des autorités provinciales.

Le coordonnateur provincial, M. Victor Paré, a ouvert la série des allocutions en appelant la jeunesse de Toma et du Nayala à l’union autour des activités initiées par la Transition. « Le football, ce n’est pas la guerre », a-t-il insisté, exhortant les deux équipes finalistes au fair-play et à la fraternisation.

Le coordonnateur national, Ky Oscar Séraphin, a pour sa part livré un discours engagé qui a fortement retenu l’attention. Pour lui, le Burkina Faso est « en pleine construction, loin des récits alarmistes véhiculés par les ennemis de la Nation ». Il a salué le rôle du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs dans le rayonnement du football et du sport burkinabè, citant en exemple la récente inauguration du stade du 4 août rénové à Ouagadougou.

« Le Burkina Faso est aujourd’hui le cœur d’une Afrique nouvelle, en pleine renaissance », a martelé M. Ky, avant d’inviter les jeunes à être une valeur ajoutée dans la construction nationale et dans le projet d’une Afrique souveraine et respectée. Il a insisté sur la nécessité d’assainir les consciences, de dépasser les querelles politiques et de faire du Nayala une province phare, digne de l’héritage de l’illustre penseur Joseph Ki-Zerbo.

Le parrain de la cérémonie, Commandant Karim Soabo, Directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, a réaffirmé son engagement aux côtés de la jeunesse et rappeler que « seul l’esprit d’équipe et la cohésion sociale permettront de vaincre les défis actuels ».

Clôturant les interventions, le Haut-commissaire du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a salué la mobilisation des populations et adressé ses félicitations au comité d’organisation et aux équipes.

Sur le plan sportif, l’équipe Balamossi a remporté la finale en battant son adversaire par deux buts à zéro. Elle repart avec un trophée, un jeu de maillots, un ballon et la somme de 75 000 F CFA. Les équipes classées 2e, 3e et 4e ont également reçu des récompenses, en plus de prix spéciaux offerts par des partenaires, dont la boulangerie Wend Panga.

La soirée s’est achevée dans une ambiance festive, symbole de fraternité et de résilience pour la jeunesse du Nayala.

Agence d’information du Burkina

TAK/yos