Nayala : L’association « Cœur d’or » célèbre l’excellence scolaire

Toma, 11 oct. 2025 (AIB) – Le Centre d’éveil et de loisirs de Toma a abrité, ce samedi 11 octobre 2025, la 8ᵉ édition de la cérémonie d’excellence scolaire organisée par l’association Cœur d’or au profit des meilleurs élèves au Certificat d’études primaires (CEP) et au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) de la province du Nayala.

La cérémonie a été marquée par la remise de prix aux quatorze meilleurs élèves du primaire et sept du post-primaire, dont les lauréats ont reçu des kits scolaires, des vélos et des t-shirts, des chaussures. Le premier prix au BEPC est revenu à Ouedraogo Aimé, élève au lycée privé Sacré Cœur de Toma, qui s’est distingué reçoit un vélo, un kit scolaire et des chaussures. La première du village de Biba a également reçu un vélo un kit scolaire et des chaussures.

Placée sous le thème « L’excellence, moteur du développement local », cette activité a mobilisé autorités administratives, éducatives, parents d’élèves et partenaires de l’éducation, venus encourager les lauréats et saluer l’engagement de l’association dans la promotion du mérite scolaire.

Au nom du président de l’association Cœur d’or, le représentant Koussoubé Karim a rappelé que Cœur d’or, créée par de jeunes fils du Nayala soucieux du développement de leur localité, œuvre depuis plusieurs années à soutenir l’éducation et l’excellence.

« Nous avons souhaité que cette édition se tienne à Toma, pour honorer nos élèves et rapprocher la jeunesse de la province de ses modèles de réussite », a-t-il indiqué, tout en appelant à la prière et au soutien pour la pérennité de cette initiative.

Le représentant du Haut-Commissaire, le commissaire de la province, Adama Diallo a salué l’organisation de cette journée d’excellence qui, selon lui, « offre une tribune d’honneur aux élèves et enseignants qui se distinguent par le travail, la rigueur et l’abnégation ».

Il a félicité les lauréats et remercié l’association pour sa contribution à la valorisation du système éducatif provincial. « Les résultats obtenus durant l’année scolaire écoulée témoignent des efforts collectifs consentis », a-t-il souligné, rappelant que la province du Nayala a enregistré 89,70 % de réussite au CEP, plus de 30 % au BEPC et 70,44 % au baccalauréat, se classant ainsi première au niveau régional.

Il a également rendu hommage aux enseignants pour leur dévouement malgré les conditions de travail difficiles, et invité les élèves à persévérer et à se mettre au service du pays.

Les bénéficiaires et leurs parents ont exprimé leur gratitude à l’association pour son engagement constant en faveur de la jeunesse et de l’excellence.

La journée s’est achevée un repas communautaire aux profits des lauréats, parents d’élèves et autorités et par une photo de famille et des bénédictions pour que cette initiative continue d’inspirer et de soutenir les générations futures.

Agence d’information du Burkina

KTA/yos