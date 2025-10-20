Burkina-Nayala-Développement-Lancement-Faso-Mèbo

Nayala : lancement officiel de l’initiative Faso Mêbo dans la province

Toma, 16 oct. 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré a lancé samedi, devant le haut-commissariat, l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires, ainsi que des populations du Nayala.

Placée sous le signe de la participation citoyenne, la cérémonie a marqué un moment fort de patriotisme et de cohésion sociale dans la province.

Dans son allocution, le haut-commissaire, Honoré Frédéric Paré a salué l’engagement des populations du Nayala pour la cause nationale. Il a rappelé que l’initiative présidentielle Faso Mêbo, lancée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le 16 octobre 2024, vise à désenclaver les localités, embellir les villes et promouvoir la mobilisation citoyenne autour du développement endogène.

« Faso Mêbo est l’expression du peuple burkinabè qui prend en main son propre développement. Nul n’est suffisamment pauvre pour ne pas y participer. Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est nécessaire », a déclaré le Haut-Commissaire.

M. Paré a également présenté les deux composantes majeures de l’initiative : la construction d’infrastructures routières par des brigades locales et le réaménagement urbain à travers l’assainissement, la création d’espaces verts et la construction de logements décents.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Toma, Zakaria Sawadogo, a, pour sa part, salué une initiative « citoyenne et patriotique » et invité les populations à se mobiliser pour sa réussite.

« Faso Mèbo n’est pas qu’un slogan : c’est un appel à la responsabilité et à la solidarité nationale », a-t-il indiqué, tout en exprimant la gratitude des populations du Nayala au Chef de l’État.

Au nom du Chef de canton de Toma, M. Gnissa Olympe Paré a également appelé les filles et fils du Nayala à l’unité d’action et à la contribution collective pour le succès du projet.

Au cours de la cérémonie, plusieurs dons symboliques ont été enregistrés au profit du comité provincial de mise en œuvre.

Un comité de gestion présidé par le Haut-Commissaire et comprenant les directions provinciales concernées, la police nationale et des représentants des mouvements de veille citoyenne a été mis en place pour assurer la transparence et la sécurité des dons.

Agence d’Information du Burkina

KTA/bbp