Burkina-Nayala-Toma-Direction-Provinciale-Police-Nationale-JEPPC

Nayala : la Police nationale sensibilise sur le port du casque et la ceinture de sécurité

Toma, le 15 octobre 2025 – (AIB) – Dans le cadre de la célébration de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la Direction provinciale de la Police nationale (DPPN) du Nayala a organisé, le mercredi 15 octobre 2025, une soirée de sensibilisation sur la sécurité routière à Toma.

Le directeur provincial de la Police nationale du Nayala, l’inspecteur de police Abdoul Rasmané Ganam, a mobilisé les agents de la police appuyés par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en vue de sensibiliser la population sur le port du casque et la ceinture de sécurité.

Les différents carrefours de la ville ont été investis par les forces de l’ordre pour rappeler aux usagers l’importance du port du casque, de la ceinture de sécurité et du respect des limitations de vitesse.

Selon le DPPN, avant toute répression, il est essentiel de sensibiliser et informer les citoyens.

« En cas de récidive, la sanction s’applique sans difficulté », a indiqué l’inspecteur de police Abdoul Rasmané Ganam, soulignant la démarche éducative de la police avant toute action coercitive.

Cette approche bienveillante a été saluée par les populations. Plusieurs citoyens ont exprimé leur satisfaction et leur volonté de changer de comportement.

« J’ai acheté ma moto sans casque il y a longtemps, mais je vais m’en procurer pour ma propre sécurité », a confié un motocycliste qui a gardé l’anonymat.

Un automobiliste renchérit : « Je n’avais pas l’habitude de mettre ma ceinture, mais aujourd’hui j’ai pris conscience du danger. »

La direction provinciale de la Police nationale du Nayala entend poursuivre ces actions de proximité pour renforcer le civisme routier et réduire les accidents de la circulation dans la province.

Agence d’Information du Burkina

KTA/bbp