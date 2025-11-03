Burkina-Nayala-Montée-Tournante-Drapeau-National

Nayala: «La montée des couleurs, un symbole de patriotisme, de discipline et d’unité» (Moussa Galbané)

Toma, le 3 nov. 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale du Nayala (DPAHSN) a abrité, ce lundi 3 novembre 2025, la traditionnelle montée tournante et collective des couleurs. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province, Adama Diallo, représentant le haut-commissaire du Nayala en présence des autorités.

Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial de l’Action humanitaire, Moussa Galbané, a rappelé la portée symbolique de cette activité. « Cette cérémonie nous rappelle notre devoir de patriotisme, de discipline et d’unité. Elle nous offre également un cadre d’échanges et de fraternité entre les différentes institutions œuvrant pour le bien-être des populations de notre province », a-t-il déclaré.

M. Galbané a présenté les missions de sa direction, notamment l’appui-conseil aux autorités en matière de solidarité, d’action humanitaire, de réconciliation nationale, de genre et de famille. Il a également évoqué l’existence du Centre de transit et d’écoute pour la prise en charge des survivantes et survivants de violences basées sur le genre, ainsi que la répartition du personnel en trois domaines de métiers.

Le secrétaire général de la province, Adama Diallo, a pour sa part salué le dévouement des différents services publics du Nayala. Il a félicité les acteurs pour leurs efforts dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’agriculture. M. Diallo a souligné les bons résultats enregistrés dans la province, avec un taux de réussite de 89,45 % au CEP, 37,88 % au BEPC et 70,44 % au baccalauréat.

Il a également évoqué les perspectives encourageantes dans le domaine agricole à travers l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-PA3), ainsi que l’engagement des populations dans le cadre du programme Faso Mêbo.

Le secrétaire général a, par ailleurs, rappelé les récentes réformes adoptées au niveau national, notamment la relecture du code général des collectivités territoriales et l’instauration d’un contrat plan entre l’État et La Poste Burkina Faso pour en faire un instrument d’inclusion financière et numérique à travers les futures « Maisons des citoyens Zama Tchè ».

Tout en rendant hommage aux Forces de défense et de sécurité à l’occasion du 65e anniversaire de l’armée nationale, M. Diallo a invité les participants à renforcer leur attachement aux symboles de la Nation. « Le drapeau national est le symbole de notre liberté, de notre dignité et de notre unité. Nous devons le respecter et transmettre ses valeurs aux jeunes générations », a-t-il insisté.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance fraternelle, marquée par la reconnaissance des efforts collectifs au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement du Nayala.

Agence d’information du Burkina

KTA/yos