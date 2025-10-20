Burkina-Nayala-Toma-Contribution-Faso-Mèbo

Nayala : La communauté éducative offre du matériel au comité de pilotage de Faso-Mèbo

Toma, le 18 octobre 2025 – (AIB) – La communauté éducative du Nayala, conduite par le Directeur provincial des Enseignements préscolaire, primaire et non formel, Garané Thomas, a fait un important don au comité de pilotage de Faso-Mèbo ce samedi 18 octobre 2025 à Toma. Le geste, d’une valeur de 476 075 F CFA, est composé de trois tonnes de ciment, de cinq brouettes, cinq pelles et quinze paires de gants.

Cette contribution symbolise la solidarité et l’engagement du personnel éducatif du Nayala à accompagner le développement de leur province.

« Nous avons compris que notre force réside dans notre nombre. Chacun a contribué volontairement selon ses moyens pour soutenir Faso-Mèbo », a déclaré le directeur provincial des Enseignements préscolaire, primaire et non formel, Garané Thomas.

Ce don, composé de 3 tonnes de ciment, 15 paires de gants, 5 brouettes et 5 pelles d’une valeur de 476 075 F CFA est entièrement issu des cotisations du personnel du préscolaire et du primaire, vise à soutenir la mise en œuvre du projet Faso-Mèbo dans le Nayala, lancé officiellement le 16 octobre dernier.

En réceptionnant le matériel, le Haut-Commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des donateurs.

« Ce geste est la preuve que les fils et filles du Nayala sont engagés pour le développement de leur province. J’invite tous les fils et filles de la province à suivre cet exemple et à contribuer à l’initiative Faso-Mèbo », a-t-il exhorté.

Cette action de la communauté éducative s’inscrit dans la dynamique collective qui entoure la mise en œuvre du programme Faso-Mèbo, destiné à promouvoir le développement local à travers la participation citoyenne et la mobilisation communautaire.

Agence d’information du Burkina