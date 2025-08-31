Burkina-Sourou-Nayala-Sport-Volley-ball-Festival-Konkoundouin

Nayala/Festival Konkoundouin : L’AS Germinal sacré champion du tournoi de volleyball

Toma, 30 août 2025 (AIB) – La première édition du festival Konkoundouin de volleyball, tenue du 29 au 31 août 2025 sur le plateau omnisport de Toma, a connu son apothéose avec le sacre de l’AS Germinal de Koudougou, vainqueur de la finale disputée le 30 août contre l’AS Nayala.

La finale du tournoi a tenu toutes ses promesses, offrant une opposition de qualité entre l’AS Germinal de Koudougou et l’AS Nayala. Portée par son efficacité au service et une défense solide, l’AS Germinal s’est imposée au terme d’un match disputé, remportant les deux manches par 25 à 19 et 25 à 20.

Des distinctions individuelles ont été décernées, notamment le prix du meilleur central (AS Nouna), celui du meilleur passeur (AS Germinal), du meilleur défenseur (AS Nayala), ainsi que la récompense du meilleur joueur du tournoi. Une mention spéciale a également été attribuée à la seule joueuse ayant pris part à la compétition.

Selon le président du comité d’organisation, Tuina Bagassi, l’objectif du festival, qui est de raffermir la résilience et de promouvoir la cohésion sociale entre populations, Forces de défense et de sécurité (FDS) et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a été atteint.

Le promoteur du festival, M. Théophile Toé, a exprimé sa satisfaction de voir son initiative se concrétiser :

« Le plus important, c’est que le sport gagne et que la cohésion sociale soit renforcée dans le Nayala », a-t-il déclaré.

Quant au président de la cérémonie, le Haut-commissaire Honoré Frédéric Paré, il a salué l’engagement des FDS qui permet la tenue sereine de telles activités :

« Le gouvernement encourage ce genre d’initiatives qui contribuent au vivre-ensemble. Nous resterons aux côtés du promoteur pour la promotion du volleyball dans la province », a-t-il assuré.

Placée sous le parrainage du commandant Soabo Karim, la compétition a mobilisé sept équipes venues de Koudougou, Nouna, Dédougou et Toma.

La cérémonie d’ouverture comme la finale se sont déroulées en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires.

Le représentant du parrain, Boro Mathieu, a félicité les organisateurs et transmis les encouragements de son mandant empêché.

Les organisateurs ont promis de renforcer la préparation des prochaines éditions afin de faire du festival Konkoundouin un rendez-vous incontournable du sport et de la cohésion sociale dans le Nayala et dans toute la Boucle du Mouhoun.

Agence d’ Information du Burkina

TAK/YOS