Nayala/Engagement Patriotique : le directeur régional des droits humains appelle au patriotisme par les actes

Toma,10 oct. 2025 (AIB)- Le directeur régional en charge des droits humains de la région des Bankui, Diarra Dapoba a exhorté vendredi 10 octobre 2025 les élèves à manifester leur patriotisme à travers des gestes au quotidien, tels que le respect des enseignants et des camarades, la propreté de l’environnement scolaire, le travail et la solidarité.

Le vendredi 10 octobre 2025, l’école Toma Centre A a abrité une cérémonie de montée des couleurs nationales présidée par le Secrétaire général de la province du Nayala, Adama Diallo, représentant le Haut-Commissaire. Cette activité s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Dans son intervention, le Directeur régional des droits humains et de la promotion de la paix, Diarra Dapoba a rappelé l’importance de la montée des couleurs nationales comme moment de cohésion et d’attachement à la patrie.

Il a insisté sur la posture à adopter par les civils lors de cet acte symbolique, soulignant que le respect du drapeau est une marque d’amour pour le pays.

« Le Burkina Faso est notre maison commune. Être un bon citoyen, c’est respecter les règles de l’école, dire la vérité, venir à l’heure et apprendre avec sérieux », a-t-il souligné.

Le directeur régional a également invité les enfants à s’inspirer de l’exemple des dirigeants du pays, notamment du Capitaine Ibrahim Traoré, symbole d’engagement et de dévouement à la nation. « Si vous travaillez bien à l’école, demain vous pourrez, vous aussi, servir le pays avec fierté. Aimons notre pays par nos paroles et nos actions », a-t-il conclu sous les applaudissements des élèves.

Une démonstration pratique de la posture correcte a été faite par M. Bandaogo Saïdou, membre de la délégation, afin d’amener les élèves et les enseignants à adopter une attitude uniforme et respectueuse pendant la montée et la descente du drapeau.

« Lorsque le drapeau monte, la main droite sur le cœur, les pieds joints : cette posture traduit l’amour et le respect que nous devons à notre patrie », a expliqué M. Bandaogo.

Prenant la parole pour clore la cérémonie, M. Adama Diallo, Secrétaire général de la province du Nayala, a salué la mobilisation et félicité la direction régionale pour cette activité éducative. Il a rappelé que les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne se déroulent en deux phases chaque année : la première en mars et la seconde en octobre. « Ces journées visent à susciter en chacun de nous un sursaut patriotique et à renforcer l’amour pour notre pays », a-t-il indiqué.

M. Diallo a exhorté les élèves à s’approprier les valeurs cardinales de la société burkinabè, à savoir l’intégrité, la solidarité, le courage, le respect et le goût du travail. « Vous êtes les bâtisseurs du Burkina Faso de demain. Le changement commence dès l’école, par des gestes simples et responsables », a-t-il ajouté avant de remettre symboliquement un lot de matériel à l’établissement.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par les remerciements du corps enseignant et les acclamations des élèves, fiers d’avoir participé à cette leçon vivante de civisme et de patriotisme.

Agence d’information du Burkina

