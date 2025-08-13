Burkina-Toma -Engagement-Patriotique-Nayala-Curage-Caniveaux.

Nayala /Engagement patriotique : La veille citoyenne poursuit le curage des caniveaux à Toma

Toma, 12 août 2025 (AIB)- Le président de la veille citoyenne du Nayala, Jean Noël Foro, a organisée ce mardi, la dixième journée de curage des caniveaux de la ville de Toma, dans le cadre de l’engagement de l’association pour l’assainissement urbain.

Les volontaires ont commencé à travailler très tôt le matin sur le tronçon allant du stop de la voie reliant le goudron à la mairie. Malgré l’absence d’un camion-grue pour soulever les dalles, ils ont poursuivi le nettoyage jusqu’à 13h45 mn.

Pour cette journée, le président du Collectif national pour la refondation (CNR), Thierry Ky, a apporté un tricycle, tandis que le chef du service assainissement, Anatole Niamba, a mis à disposition celui de la mairie.

Les riverains et commerçants situés le long du caniveau ont eux aussi contribué à l’effort en apportant diverses aides matérielles et financières. Cette solidarité a permis de collecter près de 10 000 F CFA.

Selon les organisateurs, ces appuis renforcent la détermination des équipes à mener à terme le curage, qui s’effectue chaque samedi depuis plusieurs semaines.

À la fin des travaux, les présidents Noel Foro et Thierry Ky ont animé une séance de sensibilisation pour rappeler aux habitants la nécessité de prendre soin des caniveaux, soulignant que la propreté de la ville est une responsabilité collective.

La reprise des activités est prévue pour le samedi suivant la fête de l’Assomption, et il en sera ainsi tous les week-end jusqu’à l’achèvement complet des 5 kilomètres de caniveaux prévus.

Agence d’information du Burkina