Burkina-Nayala-Agriculture-Appui-PDI-Retournées

Nayala: Des animaux et des volailles remis à 64 PDI retournées pour relancer leurs activités

Toma, le 28 nov.2025(AIB) – Le secrétaire général de la province du Nayala, représentant le haut-commissaire a remis vendredi à Toma dans l’enceinte du service provincial de l’élevage, des ovins, caprins, porcins et volailles à 64 personnes déplacées internes (PDI) retournées.

Selon le directeur provincial de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Nayala, Aristide Zonou, cette opération entre dans le cadre du projet de Relèvement et Consolidation de l’Élevage (PRECEL) qui a identifié les ménages vulnérables afin de les appuyer par des noyaux de production.

« Durant la crise, beaucoup ont perdu leur cheptel qui était leur principale source de revenus. Le PRECEL a voulu les accompagner pour reconstituer ce capital », a-t-il expliqué.

Au total 64 personnes dont 27 femmes et 37 hommes ont bénéficié de cet appui.

Chaque bénéficiaire d’ovins et de caprins a reçu 4 sacs d’aliments bétail, tandis que les détenteurs de porcins ont reçu 5 sacs.

Les animaux remis ont été traités, déparasités et vitaminés. Des lots de médicaments vétérinaires ont également été remis pour assurer la continuité des soins.

Le directeur provincial a indiqué que si les animaux sont bien entretenus, les premiers bénéfices peuvent être obtenus dans un délai de trois à six mois. Il a également garanti un contrôle attentif de la qualité des volailles fournies, issues d’un marché local auprès de l’Union provinciale des aviculteurs.

Le secrétaire général Adama Diallo, représentant, a salué l’initiative du PRECEL. « L’État ne peut pas tout faire. Si nous avons des partenaires qui nous soutiennent, il faut recevoir ces dons avec soin et les utiliser pour renforcer la productivité agro-pastorale », a-t-il déclaré.

M.Diallo a exhorté les bénéficiaires à contribuer à la dynamique nationale de souveraineté alimentaire.

Des bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance.

Ki Pierre, VDP et habitant du secteur n°8 de Toma, a pour sa part sollicité davantage d’accompagnement, estimant que de telle initiative concours au développement du pays.

Edith Bougnian Sow également originaire du village de Biba, qui a reçu trois truies et un porc, a promis de construire une porcherie sans tarder. Elle a remercié le PRECEL pour un geste qui, selon elle, l’aidera à ne plus dépendre de sa mère.

Les autorités ont dit espérer qu’au bout de six mois, les résultats seront visibles dans les ménages bénéficiaires, permettant la relance économique individuelle et la consolidation de l’autosuffisance au niveau local et national.

Agence d’information du Burkina

KTA/bak