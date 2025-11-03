Burkina-Sourou-Nayala-Culture-Dédicace-Roman

Nayala: Dalla Marcus invite à renouer avec les racines dans son livre «A la recherche d’une éducation perdue»

Toma, le 1er nov. 2025(AIB) – L’artiste écrivain Marcus Dalla a présenté samedi à Toma, son livre intitulé «À la recherche d’une éducation perdue», dans lequel il appelle à un retour aux valeurs africaines.

«Réapproprions-nous notre culture, nos langues et nos traditions. L’avenir de notre éducation se trouve dans nos propres racines», a lancé l’auteur à toute la jeunesse burkinabè.

L’œuvre aborde des thèmes tels que la dénaturation des valeurs africaines, la perte de la dignité, la rupture avec les racines culturelles et la nécessité de réconcilier l’école moderne avec la sagesse traditionnelle.

Dans son intervention, Dalla Marcus a expliqué que son œuvre est une réflexion profonde sur l’éducation africaine et la nécessité de revaloriser les valeurs traditionnelles et culturelles souvent négligées par le système colonial hérité.

Pour lui, l’éducation ne se limite pas à l’école, elle commence à la maison, par la transmission des valeurs et des savoirs de nos ancêtres.

Placée sous la présidence du Préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Toma, Zakaria Sawadogo, la cérémonie de dédicace a connu la présence de nombreuses personnalités, d’élèves, d’amis, de parents et de passionnés de culture et connaissances.

Né le 12 août 1993 à Toma, Marcus Dalla a fait ses études primaires à l’école Toma Sud avant d’obtenir le baccalauréat au lycée municipal de Toma. Titulaire d’une licence en droit privé à l’Université Thomas Sankara, il est aujourd’hui un homme de lettres et de culture, fondateur du Centre d’Études et de Développement Culturel (CEDC) à Ouagadougou.

Outre ce livre, M. Dalla est auteur de deux œuvres à savoir «À la recherche d’une éducation perdue (roman philosophique)», «Acariâtre (recueil de poésie)» et «La porte du voyage sans retour (roman)».

Le Préfet Zakaria Sawadogo a salué “le courage et la persévérance d’un jeune qui, à travers l’écriture, contribue au développement intellectuel et culturel du Nayala et du Burkina Faso”. Il a invité les élèves présents à s’inspirer de l’auteur et à faire de la lecture un instrument d’éveil et de transformation personnelle.

Agence d’information du Burkina

