Nayala : « Chacun doit apporter sa pierre pour la construction de la nation », délégué des immergés du Nayala

Toma, le 6 oct. 2025 (AIB)- Une délégation des immergés du Nayala a remis lundi un lot de matériel d’entretien composé de seaux, balais et éponges au lycée provincial du Nayala, pour soutenir l’éducation et promouvoir l’engagement patriotique. La cérémonie de remise est intervenue après la montée des couleurs, en présence du proviseur Ky Judicaël, des enseignants et des élèves.

Prenant la parole, le délégué des immergés, Koala Freshnel, a expliqué le sens de leur geste. « Nous, immergés du Nayala, avons voulu apporter notre modeste contribution à la propreté et au bon fonctionnement du lycée. Chacun doit apporter sa pierre pour la construction de la nation», a-t-il déclaré.

Selon lui, le matériel a été acquis grâce aux bénéfices d’une soirée culturelle organisée par les immergés. « Nous invitons nos camarades à maintenir les salles propres et à préparer les tableaux avant les cours. Cela participe à la bonne marche des activités scolaires », a-t-il ajouté, tout en saluant l’esprit d’engagement patriotique qui anime leur promotion.

Le proviseur lycée provincial du Nayala, Judicaël Ky a, pour sa part, salué un geste exemplaire. « C’est une fierté de vous voir revenir dans ce temple du savoir où vous avez appris les valeurs de la nation. Montrez par vos actes, que ce que vous avez appris dépasse le cadre militaire », a-t-il encouragé.

Les élèves témoins de la remise ont exprimé leur admiration. « Je vais suivre l’exemple de nos grands frères pour que le président soit fier de nous », a confié Paré Astrid Françoise, élève en classe de seconde.

L’élève de la classe 3e, Ouédraogo Salimata a affirmé être contente de leurs ainés. « Je suis très contente d’eux. Oui ce geste nous appelle à travailler en classe et à être des immergés même si nous n’avons pas encore eu le BEPC », a-t-elle dit.

