BURKINA-NANDO-IMMERSION-PATRIOTIQUE-SORTIE

Nando / Sortie de la première cohorte de l’immersion patriotique : une jeunesse au cœur de la révolution

Koudougou, 9 sept. 2025 (AIB) – C’est dans un moment « historique » que le coordonnateur national des Initiatives présidentielles des Grands projets, Dr Zakaria Soré, s’est exprimé, mardi, à l’occasion de la cérémonie de sortie de la première cohorte des appelés en immersion.

Devant un parterre d’officiels, dont le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, il a salué une initiative qui incarne la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, plaçant la jeunesse au centre du combat pour la souveraineté et la renaissance du Burkina Faso.

Cette immersion patriotique, une rupture avec l’ancien système, vise à former des citoyens « souverains », investis des valeurs nationales, lucides sur les enjeux géopolitiques et prêts à « porter la flamme de la révolution ».

Dr Soré a souligné la profonde gratitude envers tous les acteurs qui ont rendu cette première édition possible, des ministres aux forces de défense et de sécurité, en passant par les enseignants-chercheurs et les partenaires comme le groupe Kalis.

Il a notamment mis en lumière le soutien déterminant du Premier ministre et des ministres de l’Enseignement et de l’Agriculture.

S’adressant directement aux jeunes appelés, le secrétaire général a salué leur résilience et leur capacité à vivre ensemble dans le respect mutuel, prouvant que « l’unité est possible dans la diversité ».

Il les a exhortés à devenir des « soldats de la conscience nationale », porteurs de valeurs telles que le patriotisme, la discipline, l’intégrité et le courage. « Cette sortie n’est pas la fin, elle est un commencement », a-t-il affirmé, les appelant à incarner ce qu’ils ont appris et à guider leurs actes et leurs choix.

Il a conclu en souhaitant une bonne rentrée académique aux appelés, qui retournent à l’université avec une nouvelle vision du monde.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp