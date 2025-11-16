Burkina-Nando-Faso-Mêbo-Contribution

Nando : Membres du gouvernement et présidents d’institutions offrent plus de 7 millions de matériel à Faso Mèbo

Koudougou, 15 nov. 2025 (AIB)-Les fils et filles de la région de Nando ont apporté, samedi, un soutien matériel de plus de 7,115 millions FCFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo visant notamment l’embellissement et le désenclavement des villes.

Le don est composé de 40 tonnes de ciment, 1 compacteur de 120 kg, 3 bennes de sable de 40 tonnes chacune, 66 moules de bordures,200 paires de gants, 5 sacs d’encre.

Dans une ambiance conviviale, les membres du gouvernement, présidents d’institutions et autorités locales originaires de Nando ont répondu à l’appel lancé par le président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré.

Au nom des donateurs, le ministre en charge de la justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala a salué la détermination des populations et l’engagement des forces de défense, rappelant que ce geste s’inscrit dans la vision du Capitaine Ibrahim Traoré.

« C’est le peuple qui fait sa guerre et c’est le peuple qui construit son pays. » a-t-il affirmé.

Le coordonnateur régional, capitaine Ismaël Natanaël Nombré, a exprimé sa gratitude à l’endroit des donateurs avant d’appeler chaque Burkinabè à participer à la construction de sa région et du Burkina Faso en général.

La délégation spéciale régionale a également apporté un appui de 3 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle.

Le Gouverneur de la région, Adama Jean Yves Béré, a qualifié ces contributions de « motivantes et rassembleuses », soulignant la montée en puissance rapide de l’initiative.

Agence d’information du Burkina

FGB/pb/yos