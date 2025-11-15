Burkina-Nando-Caravane-Solidarité-Flambeau-Accueil

Nando : La caravane nationale de solidarité « Dɛmɛ Sira » accueillie à Koudougou

Koudougou, 14 nov. 2025 (AIB)-La place de la nation de Koudougou a abrité vendredi, en fin d’après-midi, la cérémonie officielle d’accueil de la caravane nationale de solidarité « Dɛmɛ Sira », partie de Ouagadougou avec le gouverneur du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga.

Le gouverneur du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, va remettre le flambeau à son homologue du Namentenga, Adama Jean Yves Béré, à Kokologho qui le présentera ensuite aux populations de Kokologho, puis de Poa, en les exhortant ainsi : « Ce flambeau appartient au peuple burkinabè. Dans chaque province, chaque commune et chaque quartier, veillons à maintenir cette flamme vivante. »

En rappel, « Dɛmɛ Sira » ou « La Voie de la Solidarité » a été lancé hier vendredi 14 novembre 2025 à Ouagadougou pour raviver la flamme de la solidarité au Burkina Faso en cette période de crise sécuritaire et humanitaire.

La cérémonie, présidée par le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, avec à ses côtés le gouverneur du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga et la chargée de mission représentant la ministre de l’Action humanitaire, Kadidiata Dembélé née Biko, a réuni plusieurs personnalités administratives, coutumières et religieuses.

Le président de la délégation spéciale, Amédée Paré, a salué « la brave et solidaire population de Koudougou » et rendu hommage aux initiateurs de la campagne visant à renforcer les actions du gouvernement dans

l’accompagnement des personnes vulnérables.

Pour lui, la solidarité dépasse le simple don matériel : « C’est reconnaître la dignité de l’autre, quelles que soient les différences de conditions de vie », a-t-il déclaré, appelant les habitants à faire de cette valeur une force commune pour la Nation.

De son côté, le gouverneur Béré a retracé le parcours du flambeau, symbole de la campagne : « C’est ce vendredi matin même à Ouagadougou que le gouverneur du Kadiogo l’a reçu des mains du Premier ministre ».

Quant à la chargée de mission du ministère, Kadidiata Dembélé, elle a rappelé les enjeux de l’initiative. A l’entendre, la solidarité s’est effritée face à cette crise sécuritaire vieille d’une décennie. Et d’expliquer :

« La caravane « Dɛmɛ Sira » (la solidarité en marche) vise ainsi à réveiller l’esprit d’entraide, à mobiliser les citoyens et à valoriser les traditions endogènes de solidarité ».

Mme Dembélé a également lancé un appel appuyé aux dons, soulignant que la solidarité n’est pas une question de richesse, mais de sacrifice. Les contributions peuvent se faire en nature (vêtements propres, ustensiles, céréales, non-vivres), en espèces via le Fonds national de solidarité, ou sur la plateforme Faso Arzeca.

Jusqu’au 30 janvier 2026, la caravane fera le tour de l’ensemble des 13 régions à travers cinq grands axes.

La cérémonie a été ponctuée par une collecte de fonds initiée sur place, dans un esprit de fraternité et d’engagement citoyen. Une opération de collecte de poches de sang est prévue pour le samedi 15 novembre 2025.

Les autorités ont salué la mobilisation des populations de Koudougou, rappelant que la résilience nationale repose sur la participation de tous.

Agence d’information du Burkina

PB/yos