Nando : important dialogue pour l’agriculture à Koudougou

Koudougou, 2 déc. 2025 (AIB) – La salle de conférence du Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou, a réuni, vendredi dernier, des entrepreneurs agricoles (notamment des filières maraîchage et porcine) et des décideurs de la région de Nando, a constaté l’AIB.

Présidée par le président de la délégation spéciale régionale du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, l’activité s’inscrivait dans le cadre d’un plaidoyer visant à promouvoir des solutions durables pour le secteur agricole.

L’objectif principal était d’améliorer trois aspects cruciaux pour les acteurs : l’accès à la terre et la sécurisation foncière, l’accès aux ressources adaptées et de qualité, et l’accès aux marchés institutionnels.

Trois notes de plaidoyer distinctes ont été soumises aux décideurs (autorités administratives, coutumières, institutions de micro finance et assurances), détaillant les difficultés majeures rencontrées par les agriculteurs.

Les recommandations pour faciliter l’accès à la terre ont ciblé la nécessité de délimiter et de sécuriser des espaces spécifiques pour l’exploitation agricole ; d’adopter des mesures spécifiques facilitant l’accès des jeunes et des femmes à la terre et à sa sécurisation ; de réserver au moins 30% des périmètres aménagés ou à aménager aux femmes et aux jeunes ; d’impliquer les garants de la tradition dans un discours favorable à l’accès foncier pour ces catégories.

Concernant les ressources adaptées et le financement, les agriculteurs ont recommandé un certain nombre de mesures. Il s’agit de l’acceptation de l’Attestation de la propriété foncière rurale (APFR) comme garantie de crédit ; la mise en place d’un fonds de garantie ; l’octroi de crédit adapté avec un taux n’excédant pas 7% ; la prévision d’un quota d’au moins 30% dans la répartition des ressources et la subvention de matériel spécifique adapté.

Pour lutter contre la volatilité des prix et garantir des revenus stables, les recommandations visaient à assurer l’application effective de l’Arrêté N°2017-002/PM/CAB du 31 janvier 2017 portant l’achat de produits locaux par les structures étatiques ; à organiser des sessions de formation pour les entrepreneurs agricoles sur la passation et l’exécution des marchés publics ; à mettre en place un dispositif fluide de partage d’informations sur la mise en concurrence pour les achats de produits agricoles.

À l’issue des échanges, les décideurs ont réaffirmé leur engagement à accompagner les acteurs agricoles. Les institutions de micro finance ont notamment présenté leurs différents produits et facilités adaptés au secteur.

La rencontre s’est conclue sur une note de satisfaction générale et par l’engagement de maintenir ce dialogue et la concertation pour garantir des solutions pérennes aux défis du secteur agricole.

