Nando/Immersion patriotique : Pema Florent Neya encourage les jeunes au collège El Falah de Koudougou

Nando, 7 sept. 2025 – Le Chargé de mission du Chef de l’État pour la région de Nando, Pema Florent Neya, a rendu visite, ce dimanche, aux jeunes en immersion patriotique obligatoire au sein du collège privé El Falah.

Cette visite, qui s’inscrit dans le suivi des Initiatives présidentielles, avait pour but de saluer leur engagement et les encourager à poursuivre dans cette dynamique.

Lors de son message, M. Neya s’est dit réjoui de constater le bon déroulement du programme au sein de l’établissement. Il a souligné l’importance de la discipline, de l’humilité et du respect des aînés, des valeurs selon lui essentielles et qui sont bien inculquées aux participants.

« Je vous félicite et vous encourage à garder le cap jusqu’au bout. Soyez fiers de vous. Tout le monde n’a pas eu cette chance de bénéficier de ces valeurs dans lesquelles vous baignez aujourd’hui, » a-t-il déclaré, mettant en lumière le caractère privilégié de cette opportunité.

Au nom des participants, le président du Centre d’Immersion patriotique du collège, Sy Ibraïm Traoré, a chaleureusement remercié le Chargé de mission pour sa visite. « Votre présence nous a profondément honorés et a ravivés notre engagement patriotique », a-t-il affirmé. Il a également assuré de la ferme détermination des jeunes à accompagner, sans relâche, les initiatives patriotiques.

Le président du centre a conclu son discours par la devise des patriotes : « La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ! »

Cette visite s’ajoute aux nombreuses actions menées par Pema Florent Neya pour soutenir les initiatives locales. En début de semaine, il a notamment participé activement à l’organisation de la 2e édition de l’opération « coup de balai » à Koudougou, qui s’est déroulée du 2 au 4 septembre 2025 sous la présidence du gouverneur de Nando, Adama Jean Yves Béré.

Cet engagement témoigne de l’importance que les autorités régionales accordent au développement communautaire et à l’implication de la jeunesse dans la vie de la nation.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp/bz