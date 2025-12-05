Nando/Faso Mêbo : Les chefs de canton de la province du Boulkiemdé offre 2 tonnes de ciment

Koudougou, 3 déc. 2025(AIB) –Les dix chefs de canton de la province du Boulkiemdé, ont manifesté mercredi, leur soutien à l’initiative présidentielle, Faso Mêbo en apportant deux tonnes de ciment.

Le don a été réceptionné par le coordinateur adjoint de Faso Mêbo pour le Nando, le capitaine Aboubacar Compaoré, au siège de Faso Mêbo à Koudougou, en présence du haut-commissaire de la province du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo/Sanou.

Le chef de canton de Bingo, Sa Majesté Naaba Ambga, a souligné l’importance de cette démarche des chefs coutumiers du Boulkiemdé.

Pour lui, ce geste symbolise la détermination des chefs traditionnels à participer activement à l’édification du Burkina Faso et à accompagner les efforts de développement portés par l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Ce soutien des chefs traditionnels vient renforcer les moyens de l’initiative dans la réalisation de ses projets au profit des populations du Nando.

Agence d’information du Burkina

ASA/bak