Nando : des journalistes outillés sur l’intelligence artificielle et l’usage des données statistiques

Koudougou, 24 septembre 2025 (AIB)-Des journalistes de la région de Nando ont été outillés mercredi sur l’intelligence artificielle et l’usage des données statistiques lors d’une session animée par les formateurs Tilado Apollinaire Abga et Bernard Sansan Doly.

La direction régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme de Nando (DRCCAT-NANDO) a organisé, le mercredi 24 septembre dernier, dans ses locaux à Koudougou, une session de formation à l’intention des journalistes et des responsables provinciaux du secteur.

La rencontre a porté sur l’intelligence artificielle (IA) dans le traitement de l’information ainsi que sur la production et l’utilisation des données statistiques.

Placée sous le thème « Intelligence artificielle et traitement de l’information : opportunité ou menace ? », la session visait à renforcer les capacités des professionnels des médias sur les usages de l’IA et à les sensibiliser aux risques liés à son emploi.

Le directeur de l’Information de l’Agence d’Information du Burkina (AIB), Tilado Apollinaire Abga, journaliste-formateur, a partagé son expérience pratique sur les apports de l’IA dans le journalisme.

Il a rappelé que l’IA est « un domaine de l’informatique qui vise à créer des machines capables de simuler certaines fonctions de l’intelligence humaine, telles que l’apprentissage, la perception, le raisonnement ou la prise de décision ».

Dans sa communication, il a présenté différents usages utiles aux journalistes, notamment les assistants de rédaction comme ChatGPT, Gemini et Claude, qui facilitent la génération de textes et d’idées, à condition de bien maîtriser l’art du prompt (instruction donnée à l’IA) ; ainsi que les outils de traitement audio et de transcription tels que Whisper, Descript ou Auphonic, permettant d’améliorer la qualité sonore des productions.

À travers des démonstrations, il a illustré les opportunités qu’offre l’IA en matière de réduction des erreurs humaines, de gain de temps et d’amélioration de la productivité. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’une utilisation responsable, impliquant la vérification systématique des informations produites, le respect de la confidentialité des données et la vigilance face à la désinformation.

Le deuxième intervenant, Bernard Sansan Doly (DSSE/DGESS/MCCAT), a pour sa part entretenu les participants sur la production et l’utilisation des données statistiques dans les médias. Il a souligné que « les statistiques sont la boussole des décisions publiques et privées », insistant sur la nécessité, pour les organes de presse, de fournir régulièrement des données fiables afin d’enrichir les bases statistiques nationales.

Les participants ont salué cette initiative, estimant que cette formation leur permettra de mieux s’adapter aux mutations technologiques et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’information au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

