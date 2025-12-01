Nando : 7 morts et 13 blessés graves dans un accident de la circulation à Baporo

Zawara, 1er décembre 2025 (AIB)-Un accident de la circulation survenu dans la nuit du lundi 1er décembre 2025, entre Baporo et Boromo, a fait un bilan provisoire de 7 morts et 13 blessés graves, a appris l’AIB auprès des secours.

Selon les informations recueillies, l’accident a impliqué un car de transport et une remorque en stationnement. Les victimes comptent des passagers ainsi qu’un mécanicien intervenant sur le véhicule en panne. Les blessés ont été pris en charge et évacués vers le CMA de Boromo par les sapeurs-pompiers, avec l’appui de la Croix-Rouge locale.

La majorité des passagers seraient de nationalité étrangère et se rendaient à Bobo-Dioulasso.

D’après les premiers constats, les deux véhicules circulaient dans la même direction lorsque le car est entré en collision avec la remorque stationnée en bordure de route. L’impact a provoqué d’importants dégâts matériels.

La brigade territoriale de gendarmerie de Zawara, appuyée par les autorités administratives locales, s’est rendue sur les lieux pour les constatations d’usage.

