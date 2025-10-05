Namissiguima/Excellence scolaire : élèves, enseignants et partenaires de l’éducation récompensés

Namissiguima, 5 oct. 2025 (AIB)& La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Namissiguima, dans la province du Yatenga, a organisé une journée de l’excellence ce samedi 4 octobre 2025. En présence des autorités administratives, des partenaires de l’éducation et des enseignants, plusieurs acteurs ont été récompensés, a constaté l’AIB.

Cette cérémonie, tenue en ce début de rentrée scolaire, a été ponctuée par des discours, des récitals, des prestations artistiques ainsi que des remises de cadeaux et d’attestations.

Dans son allocution, l’inspecteur, chef de la Circonscription d’éducation de base de Namissiguima, Christophe Kiénou, a félicité l’ensemble des acteurs de l’éducation de son ressort territorial pour les résultats obtenus au cours de l’année scolaire écoulée. Il a rappelé que la CEB a enregistré un taux de réussite de 99,44 % à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP).

M. Kiénou a saisi l’occasion pour remercier les parrains Mohamed Ouédraogo et Tidiane Ouédraogo, et saluer la détermination des FDS et VDP qui, par leur courage et leur abnégation, ont permis la réouverture de 98 % des écoles de la commune.

Venu encourager l’ensemble des acteurs, le directeur provincial de l’enseignement de base du Yatenga, Salam Ouédraogo, a pour sa part félicité toute la chaîne éducative de la commune pour sa résilience, avant de l’exhorter à cultiver l’excellence en permanence.

Dans le même esprit, le préfet, président de la délégation spéciale de Namissiguima, Mahamadou Issouf Maïga, a félicité les organisateurs pour la tenue de cette activité, qui, selon lui, galvanise l’ensemble des acteurs dans un monde en quête permanente d’excellence.

L’autorité communale a profité de l’occasion pour inviter toutes les forces vives à participer activement à la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) à travers des actes citoyens dans la commune.

Des lettres de félicitations ont été remises aux enseignants ayant obtenu les meilleurs taux de réussite au CEP 2025, ainsi que des attestations de reconnaissance aux enseignants résilients et aux écoles ayant mis en œuvre des innovations pédagogiques, conformément à l’initiative présidentielle pour l’éducation.

Plusieurs élèves excellents de la commune ont également reçu des récompenses, notamment des kits scolaires, vélos et tablettes.

