BURKINA – NAMENTENGA – DROITS DES ENFANTS – CARAVANE

Namentenga : Une coordination d’associations sensibilise les populations sur la protection de l’enfant en situation d’urgence

Boulsa, 24 nov. 2025 (AIB) – La Coordination nationale des associations des enfants et jeunes travailleurs du Burkina (CN/AEJTB) a organisé, le jeudi 20 novembre 2025 à Boulsa, une séance de sensibilisation visant à contribuer à réduire la violence, les abus, la négligence et l’exploitation dont sont victimes les enfants touchés par l’insécurité alimentaire, et à renforcer leur protection en situation d’urgence.

La première étape de la caravane permettra de sensibiliser les populations de Kaya, Kongoussi, Malou et Boulsa sur la protection de l’enfant en contexte d’urgence et d’insécurité alimentaire, à travers des prestations théâtrales et musicales.

L’activité a été saluée par le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire du Namentenga, Noregma Ouédraogo.

L’icône de la musique burkinabè, Habibou Sawadogo, et sa troupe, ont offert des chansons axées sur la protection de l’enfant. Un théâtre-forum a également été animé par les célèbres artistes Joseph Tapsoba, alias Chocho dans la série Commissariat de Tampy, et Moussa Sourgou, alias DG dans la série Affaires publiques, maintenant le public en haleine tout au long de la prestation.

Les spectateurs ont dénoncé des comportements néfastes à l’épanouissement des enfants, tels que la mendicité ou le mariage d’enfants.

Ils ont aussi proposé, entre autres, des solutions comme la promotion et le renforcement des valeurs de solidarité communautaire, du travail et de l’intégrité.

« L’accompagnement des autorités provinciales pour la réalisation de la caravane, ainsi que l’adhésion et la participation des populations aux prestations musicales et théâtrales, constituent pour moi une grande satisfaction », a indiqué le responsable de la caravane Nouroudine Lougué.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO