Namentenga : Une cartographie des intervenants au cœur d’une rencontre de cadrage à Boulsa

Boulsa, 2 sept. 2025 (AIB)- La Direction régionale de l’Economie et de la planification (DREP) de la région des Koulsé a initié le 1er septembre 2025, une rencontre avec les responsables d’associations , de projets et d’ONG de développement pour l’élaboration d’une cartographie exhaustive disposant des données de leurs domaines et les intervenants dans la province du Namentenga.

« Si après le 9 septembre 2025, l’Etat dit qu’il ne vous connait pas, c’est parce que vous ne figurez pas dans sa base de données. Faites une large diffusion de cette rencontre de cadrage pour que personne ne soit en reste », a déclaré le haut-commissaire, Adama Conseiga.

M. Conseiga a précisé que cette rencontre va permettre d’avoir le nombre exact des associations, des projets ONG intervenant dans la province du Namentenga, leur localisation géographique, leurs domaines d’interventions, les actions déjà menées ou en cours sur le terrain.

L’équipe de la DREP conduite par Régis Ilboudo a expliqué le contenu du canevas à renseigner. Selon lui, les sociétés coopératives et les associations datant de la première génération à savoir de 1992 à 2015, de la 2e génération de 2015 à 2025 même n’étant pas en activité ou qui n’ont pas pu renouveler leur structure respectives sont concernées.

Relativement aux associations des communes de Bouroum, Nagbingou, Tougouri et Yalgo, des zones difficiles d’accès, le haut-commissaire de la province a transmis une copie du canevas aux présidents des délégations spéciales des communes concernées.

Saluant la qualité des débats, Adama Conseiga a remercié l’équipe de la DREP et les participants. Il a également indiqué que l’équipe de la DREP travaillera dans les locaux du haut-commissariat du 1er au 9 septembre 2025 tous les jours aux heures de service.

« Nous travaillerons tous les jours même le samedi et le dimanche », a poursuivi Régis Ilboudo.

Agence d’information du Burkina

