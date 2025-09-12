BURKINA- NAMENTENGA- TRAVAUX

Namentenga/ Travaux d’intérêt général: La population participe à la construition provisoire ldu mur de la clôture du Haut-commissariat de Boulsa

Boulsa , 12 sept. 2025 (AIB)-La populations de Boulsa, dans la province du Namentenga (Koulsé) s’est mobilisée massivement pour la construction provisoire d’ un mur de clôture d’une longueur de 1,17 Km dans le but de sécuriser le personnel, les usagers et le matériel qui se trouve dans l’enceinte du haut-commissariat.

Les nouveaux bacheliers ,les corps constitués de la province du Namentenga, les militaires et paramilitaires et les personnes du 3e âge, dans une ferveur patriotique participe à la construction le mur de clôture du haut-commissariat de Boulsa.

La construction du mur par la population a pour but de sécuriser les usagers le personnel et le matériel dans l’enceinte du bâtiment public.

« Le haut-commissariat ne dispose pas de mur de clôture , toute chose qui met en mal la sécurité des usagers , du personnel et du matériel qui s’y trouve . Nous remercions l’engagement désintéressé de la population pour contribuer à minimiser des risques de tout genre surtout le contexte dans lequel se trouve le Burkina Faso », a relevé le secrétaire général de la province,Bassouleymane Ouattara.

M.Ouattara a également salué la mobilisation de la population et a demandé l’accompagnement des bonnes volontés pour la poursuite du travail.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA