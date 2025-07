BURKINA-NAMENTENGA-TOURISME-FORMATION-ACTEURS

Namentenga /Tourisme: Les hôteliers, restaurateurs et promoteurs de bars formés à Boulsa

Boulsa le 24 juil. 2025 (AIB)- La directrice de la Communication , de la culture des arts et du tourisme de la région des Kuilsé, Satiatou Oubda a présidé du mardi 22 au mercredi 23 juillet 2025,la session de renforcement des capacités des acteurs du tourisme que sont les hôteliers, les restaurateurs, les promoteurs de bars et maquis de Boulsa. Satisfaits des connaissances acquises, les participants ont recommandé un accompagnement pour qu’ils puissent obtenir les licences d’affaires de leurs domaines respectifs.

Les acteurs du tourisme : hôteliers, restaurateurs, promoteurs de bars et maquis échanges ont dans le cadre du renforcement de leurs capacités échangé respectivement sur l’accueil des clients et sur les textes juridiques régissant l’existence de leurs entité à savoir la licence d’affaires . Si les différents modes d’accueil des clients n’a pas suscité des difficultés à surmonter pour les acteurs du tourisme l’obtention de la licence d’affaires pour etre en conformité avec la loi a constitué le principal défi à relever. Selon les statistiques de la direction régionale en charge du tourisme, bon nombre d’entre les acteurs au Namentenga sont en déphasage avec la loi. « Vous devez vous conformer à la loi si vous voulez prétendre à des marchés publics au plan provincial, régional ou national d’une part et pour fédérer vos énergies pour défendre vos intérêts » a indiqué la directrice régionale. Sur ce sujet, les débats furent bien animés. Quels sont les documents à rassembler et comment procéder pour l’obtention du précieux sésame à savoir la licence d’affaires furent entre autres préoccupations soulevées par les participants. Ces derniers reconnaitront que le manque de voies de communication fiables, le fait que certains participants à des réunions qui se tiennent à Boulsa passent généralement leurs nuits hors de Boulsa. Toute chose selon eux ne concourt pas à la promotion de leurs activités respectives. Satisfaite de la bonne tenue de la formation de renforcement de capacités des acteurs du tourisme du Namentenga , la directrice régionale entourée des directeurs provinciaux du Bam, du Namentenga et de Sandbondtenga s’est réjouie de la qualité des échanges , montré sa disponibilité à accompagner les promoteurs et les a encouragés à ne ménager aucun effort pour la promotion de leurs domaines respectifs .

Jean-Baptiste DAMIBA