BURKINA-NAMENTENGA-PASSATION-SERVICE

Namentenga/Sports et loisirs : Le nouveau directeur provincial sollicite l’accompagnement de ses collaborateurs pour relever les défis

Boulsa, 29 juin 2025 (AIB)- Le nouveau directeur provincial des Sports et des loisirs du Namentenga, Pengdwendé Joseph Sawadogo a sollicité le 27 vendredi 2025, lors de son installation, le soutien de ses collaborateurs pour relever les défis liés aux Sports et loisirs dans la province. Cette cérémonie d’installation s’est déroulée, en présence du directeur régional des Sports et loisirs du Centre-Nord, Madou Coulbaly et des forces vives de la province.

« Je suis conscient de la noblesse et de la délicatesse de la tâche qui m’ont été confiées. Je sollicite votre accompagnement pour y parvenir », a indiqué le nouveau Directeur provincial (DP) des Sports et loisirs du Namentenga, Pengdwendé Joseph Sawadogo.

M. Ouédraogo a également remercié les plus hautes autorités du pays pour le choix porté à sa modeste personne pour piloter la direction provinciale des Sports et loisirs du Namentenga.

Ainsi, le nouveau DP a été officiellement installé dans ses fonctions par le Secrétaire Général de la province, Bassouleymane Ouattara.

Le DP sortant en charge des Sports et loisirs du Namentenga, Moussa Ilboudo, qui a passé 6 ans et 6 mois dans le Namentenga a traduit sa reconnaissance à ses anciens collaborateurs pour leurs soutiens inestimables.

« Je vous remercie pour cette reconnaissance et je vous demande de garder la même dynamique à mon successeur », a soutenu, M. Ilboudo.

Saisissant l’opportunité, le SG Bassouleymane Ouattara, au nom de l’ensemble des corps constitués, a témoigné toute la reconnaissance de la province du Namentenga au DP sortant pour ses loyaux services rendus et pour la bonne collaboration ayant prévalu tout au long de son séjour.

M. Ouattara a précisé que la province est disponible pour l’accompagnement dans la réussite de sa mission.

La cérémonie de passation de service a pris fin par une remise de cadeaux au DP sortant des Sports et des loisirs du Namentenga, Moussa Ilboudo.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA