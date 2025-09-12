BURKINA-NAMENTENGA-CULTURE

Namentenga/Semaine régionale de la culture : Les résultats présentés au chef coutumier et traditionnel du canton de Boulsa

Boulsa 12 sept. 2025 (AIB )- Le président de la délégation spéciale de la commune de Boulsa, Issaka Sangla, a conduit le jeudi 11 septembre 2025, une délégation composée du Directeur provincial de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme (DPCCAT),Francis Sakandé , des encadreurs de troupes et les lauréats à la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026 pour présenter les résultats obtenus à la semaine régionale de la culture Kaya 2025 au chef coutumier et traditionnel du canton de Boulsa, Naaba Sonré .

« Je vous félicite pour vos performances élogieuses qui honorent la province du Namentenga », a indiqué le chef traditionnel du canton de Boulsa,Naaba Sonré .

Fier des résultats engrangés, il a félicité d’une part, tous les acteurs qui n’ont ménagé aucun effort pour la participation des troupes à Kaya et d’autre part, les ambassadeurs de la province qui se sont qualifié pour la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026. « Que les mannes des ancêtres vous accompagnent de nouveau pour que vous nous rameniez des prix. Bonne suite à vous » a souhaité le chef de canton de Boulsa .

Sur les 12 disciplines où les artistes de la région des Koulsé se sont inscrits, la province du Namentenga a été leader dans 5 disciplines.

A l’issue des éliminatoires régionales, la province a engrangé des résultats jugés élogieux selon le DPCCAT, Francis Sakandé.

Sont premiers dans leurs disciplines, les artistes suivants : Adriel Yaméogo en slam, la troupe Wanrougdo de Boulsa en musique traditionnelle instrumentale pool jeune, Adiara Kafando en art culinaire ,3 au tirs à l’arc et 20 en lutte traditionnelle.

En rappel, les artistes avant leur départ pour les phases éliminatoires à Kaya avaient reçu les bénédictions du chef traditionnel et coutumier de Boulsa.

Agence d’information du Burkina

JBD/ NO/ATA