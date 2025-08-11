Burkina-Révolution-Progressiste-Populaire

Namentenga : Les jeunes de la province s’approprient l’idéologie de la Révolution progressiste et populaire

Boulsa, 4 août 2025 (AIB)- Le Secrétaire général de la province du Namentenga, Bassouleymane Ouattara, a présidé ce lundi 4 août 2025, une conférence des jeunes sur l’idéologie de la révolution progressiste et populaire (RPP) à l’occasion de la date anniversaire de la révolution démocratique et populaire du 4aout 1983 du feu Capitaine Noel Isidore Thomas Sankara et en prélude de la journée internationale de la jeunesse (JIJ) célébrée chaque 12 aout.

, les participants, satisfaits du contenu des échanges, ont lancé un cri de cœur pour la province en manque d’infrastructures routières adéquates notamment et ont souhaité la reprise du thème au profit de beaucoup d’autres jeunes en déplacement pour leurs concours.

La conférence a été Animée par la direction provinciale des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi et les participants ont échangé sur l’idéologie de la révolution progressiste et populaire à travers les initiatives présidentielles du Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat en prélude de la Journée internationale de la Jeunesse, célébrée chaque 12 aout.

Au cours de la conférence, trois thèmes ont été présentés. Il s’agit de la Révolution progressiste et populaire : Quelle orientation pour les jeunes ? La consolidation des états du Sahel : Rôles et responsabilités des jeunes et les reformes et initiatives présidentielles de créativité et d’autonomisation économiques des jeunes, présentées par le directeur provincial des Sports, de la jeunesse et de l’emploi du Namentenga, Patrick Batieno.

Dans leurs interventions, les participants ont apprécié l’avènement de la Révolution progressiste et populaire à travers son président le camarade président capitaine Ibrahim Traoré et son équipe.

Ils ont salué la qualité des communications et les réponses données à leurs préoccupations sur les questions de développement de la province.

Les participants à la conférence ont souhaité la dotation de la province en infrastructures routières, sportives et administratives et la création des conditions d’employabilité des jeunes de la province.

Le secrétaire général de la province, représentant le haut-commissaire, a félicité les participants pour leur assiduité et la qualité des échanges sur l’idéologie de la Révolution progressiste et populaire.

Agence d’information du Burkina