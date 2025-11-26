BURKINA – GESTION DES CATASTROPHES – PLAN

Namentenga : Les communes d’intervention de l’ONG Welt Hunger Hilfe en atelier d’élaboration de leurs plans de contingence

Boulsa, 26 nov. 2025 (AIB) – Les forces vives des communes de Dargo et de Boulsa, avec l’accompagnement de l’ONG Welt Hunger Hilfe (WHH), ou Un monde sans faim en français, sont en atelier du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025 pour élaborer leurs plans de contingence (PC).

Réduire autant que possible les risques de catastrophes dans ces zones d’intervention du projet est l’objectif recherché à travers les plans de contingence qui seront élaborés.

« Le plan de contingence est un référentiel de développement permettant d’agir efficacement avant, pendant et après la survenue d’une catastrophe », a indiqué le chef de service de prévention des catastrophes du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), Boureima Nakanabo.

Les communications développées par les animateurs du CONASUR, les travaux en ateliers et les séances plénières sont les stratégies adoptées pour faciliter l’élaboration des PC des communes de Dargo et de Boulsa, zones d’intervention du projet WHH dans le Namentenga.

Les forces vives des communes disposent de cinq jours, à partir d’outils de collecte, pour identifier les types de catastrophes récurrentes dans chaque commune, les moyens d’atténuation des impacts, les acteurs de mise en œuvre et les coûts.

« Ces informations sont indispensables à l’élaboration, à l’amendement et à la validation des PC. Après sa validation, ce référentiel de développement peut être mis à la disposition des éventuels partenaires pour financement », a soutenu Boureima Nakanabo.

Le coordonnateur de l’ONG WHH dans le Namentenga, Théophile Bassolé, a poursuivi en indiquant qu’« un monde sans faim ne saurait devenir réalité tant que les facteurs limitants subsistent ».

Les présidents des délégations spéciales communales de Dargo, Saidou Kafando, et de Boulsa, Issaka Sangla, se sont dits fiers de l’accompagnement de l’ONG, compte tenu de la modestie de leurs moyens financiers pour commanditer l’élaboration d’un plan de contingence.

Agence d’Information du Burkina

