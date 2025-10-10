BURKINA-NAMENTENGA-RETRAITE-ASSISTEE-AGENTS

Namentenga : Les agents publics de l’état formés sur la retraite assistée

Boulsa 10 oct. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a présidé le mercredi 8 octobre 2025 à Boulsa, une séance de formation des agents publics de l’Etat sur la gestion administrative de sortie définitive de fonctions, les modalités et les droits des travailleurs. Cette formation a été assurée par les directeurs régionaux de la fonction publique, Madi Zango et de la Caisse autonome retraites des fonctionnaires (CARFO) Issouf Coulibaly.

La définition et la portée des actes administratifs, la création des comptes ou portail du ministère de la Fonction publique, la formulation des recommandations pour l’épanouissement du fonctionnaire constitué la quintessence de la formation du mercredi 8 octobre 2025 à Boulsa, dans la région des Koulsé.

Pendant 8 heures d’horloge, l’équipe de la direction régionale de la fonction publique et de la CARFO les administrateurs civils de la province, des directeurs provinciaux et des chefs de service ont éclairé, entre autres, la lanterne des agents publics sur le mode de sortie de carrière de la fonction publique, la composition du dossier pour la pension de retraite. Les risques professionnels et les cotisations sociales ont également meublé les échanges. Les participants se sont appesantis sur la situation des abandons de poste des agents des zones à fort défi sécuritaire, la notation individuelle et les faux diplômes.

Ils ont recommandé le suivi et la prise en charge des fonctionnaires atteints d’inaptitude physique ou mentale, la disponibilisation des ressources pour la prise en charge rapide des cas d’urgence tel le décès du fonctionnaire civil, l’automatisation des recherches des actes administratifs du fonctionnaire.

Relativement au suivi à distance de l’évolution de leur carrière, des codes secrets pour accéder au compte ou portail de leur ministère de tutelle leur a été donné.

Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a salué l’assiduité des participants lors de la séance de formation.

M. Conseiga a remercié les communicateurs de l’initiative et a encouragé les agents de ressort provincial pour leur combat quotidien dans leur poste respectif.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA