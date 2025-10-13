BURKINA-NAMENTENGA -DEGUSTATION-METS-LOCAUX

Namentenga : Le Haut-commissaire invite ses convives à la dégustation les mets locaux

Boulsa, 13 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a invité le vendredi 10 octobre 2025, les forces vives, à la dégustation des mets locaux entrant dans le cadre des Journées nationales patriotiques et d’engagements citoyens (JEPPC) pour la promotion et la valorisation des mets locaux.

Une dizaine d’aliments à base de produits forestiers non ligneux, de petit mil ,du niébé, de la farine de maïs , de poids de terre, du jus de gingimbre , de zoom koom ,du bisap ,du beurre de karité ont constitué, entre mets locaux offerts par le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga à ses convives.

Chacun selon sa préférence s’est servi à volonté et a apprécié le met local à sa juste valeur.

《Ces aliments nous apportent plus la santé que nos aliments importés », a reconnu le secrétaire général de la province Bassouleymane Ouattara.

«C’est bon et appétissant, mais la préparation de ces mets locaux demande un savoir-faire », a confié le protocole du Haut- commissaire de la province, Wendlassida Germain Sandouidi.

Cette dégustation s’est déroulée en toute convivialité. Le haut-commissaire s’est réjoui de l’atmosphère qui a valu autour du repas et a invité les participants à promouvoir et à valoriser les mets locaux.

Toute chose, selon le premier responsable de la province qui va contribuer au cheminement vers la vraie souveraineté alimentaire.

« Je vous souhaite bonne suite des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne et vous invite à consommer ce que nous produisons » a conclu le Haut-commissaire, Adama Conseiga.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA