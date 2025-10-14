BURKINA-NAMENTENGA-VISITE-CHAMP-GOUVERNEUR

Namentenga : Le gouverneur de la région des Koulsé visite les périmètres rizicoles de Kognéré et de Bokin

Boulsa, 14 oct. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région des Koulsé, le colonel-major, Blaise Ouédraogo a effectué une visité le dimanche 12 octobre 2025 dans les périmètres rizicoles de Kognéré et de Bokin et la porcherie de Leoticia Zongo au secteur 5 de Boulsa. Pour l’occasion, le colonel-major Ouédraogo a apprécié le niveau de développement des cultures et a encouragé les acteurs agricoles à plus de performances pour assurer la souveraineté alimentaire au Burkina Faso.

Le gouverneur de la région des Koulsé, le colonel-major, Blaise Ouédraogo et sa délégation ont fait une halte le dimanche 12 octobre 2025 au magasin de la société coopérative Béonéré spécialisée dans l’étuvage de riz et de la production de l’engrais Koglzanga.

Cette coopérative bénéficie de l’accompagnement du projet Rilgré du l’ONG Solidar Suisse. Bien avant cette halte, le gouverneur et ses collaborateurs ont visité les périmètres rizicoles de Kognéré, de Bokin et la porcherie de Zongo au secteur 5 de Boulsa.

Le colonel-major Ouédraogo s’est dit satisfait des résultats engrangés au cours de la campagne humide et a félicité les différents acteurs agricoles pour leurs performances.Il les a invités à s’approprier davantage la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire véritable. Relativement aux doléances du village de Kognéré de bénéficier d’une aire de séchage, d’un magasin de stockage et d’un point d’eau pour des activités de contre-saison, le gouverneur a exhorté les acteurs de faciliter l’élargissement du périmètre à 30ha , de garantir des espaces promettant la réalisation d’infrastructures de conservation et de séchage.

« Le riz est dans son ensemble au stade de maturité aussi bien à Kognéré et à Bokin et l’heure est à l’évaluation des performances », a indiqué le directeur régional en charge de l’Agriculture dans la région des Koulsé, Serge Igor Birba.

Ainsi, 70 tonnes de riz sont attendues dans la plaine rizicole de Kognéré d’une superficie de 20 ha où exploitent 136 producteurs dont 71 femmes. 9 495 000frs est le résultat de son compte d’exploitation. 17,5 tonnes sont attendues avec 2 2 81 700fr comme résultat de son compte d’exploitation à Bokin où 101 hommes et 67 femmes exploitent une superficie de 5ha .

La porcherie de Leoticia Zongo, financée par le Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (PRECEL) a été également visitée par le gouverneur et sa délégation Son compte d’exploitation annuel est de 9 210 000fr

Agence d’information du Burkina

