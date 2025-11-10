Namentenga : Le Directeur provincial de la police invite la population à fréquenter ses services pour les légalisations

Boulsa, 8 nov. 2025 (AIB) – Le Directeur provincial de la police nationale du Namentenga, Olivier Baguimzanré, a invité, le samedi 8 novembre 2025, la population à fréquenter les services de la Direction provinciale de la police nationale (DPPN) les samedis pour la légalisation des actes administratifs.

L’ambiance dans les locaux de la DPPN du Namentenga n’était pas particulière ce samedi 8 novembre, malgré la récente décision de la Direction générale de la police nationale (DGPN) d’autoriser désormais la légalisation des actes administratifs les samedis.

Pour la mise en œuvre de cette décision, une équipe de la DPPN s’est rendue au lycée provincial de Boulsa afin de procéder à une opération d’établissement de Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) au profit des candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et au Baccalauréat.

Cette opération a permis aux élèves d’obtenir leur CNIB et à d’autres usagers de faire légaliser leurs actes administratifs.

« Les jours ordinaires, l’affluence des usagers pour la légalisation des actes administratifs est très forte, alors qu’elle demeure faible les samedis », a précisé le commissaire principal de police Olivier Baguimzanré.

Et d’ajouter : « Le lancement officiel de cette mesure a eu lieu le samedi 1er novembre dernier. J’invite donc toute personne désirant légaliser ses actes administratifs à se rendre dans nos services, aussi bien les jours ouvrables que les samedis. »

Selon M. Baguimzanré, beaucoup de citoyens ignorent encore qu’il est désormais possible d’effectuer des légalisations les samedis.

Présent sur les lieux, le parent d’élève Abdoul Aziz Nako a salué l’initiative de la DGPN. Selon lui, cette décision est salutaire, notamment pour les hommes d’affaires, les cas d’urgence et les élèves.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

