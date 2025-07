BURKINA-NAMENTENGA-ASSOCIATION-DON

Namentenga : L’association Wendkouni offre 20 kits agricoles aux meilleurs déplacés internes réinstallés

Boulsa, 5 juil. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a remis le samedi 4 juillet 2025 à Boulsa, 20 kits agricoles et un couple d’ovins à 20 jeunes déplacés internes réinstallés et formés en techniques d’embouche ovine. Le don qui est de l’association Wendkouni consiste à renforcer les capacités des personnes réinstallées en embouche ovine.

2 moutons, un rouleau de grillage, un sac de sous-produit industriel une brouette, un morceau de sel gemme, un seau tel est le don dont chacun des 20 jeunes déplacés internes réinstallés a bénéficié lors de la cérémonie de remise officielle des kits agricoles présidée par le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga.

Sur les 50 personnes déplacées formés en techniques d’embouche ovine, dans le cadre du projet, 20 jeunes se sont distingués des autres, contrairement à certains qui ont laissé mourir leurs animaux sans soins vétérinaires ou qui les ont vendus sans attendre le moment prescrit.

Avec cette nouvelle dotation de deux ovins, les meilleurs jeunes ont vu leurs capacités renforcées en embouche.

Cette cérémonie a connu la présence des directeurs en charge de l’Action humanitaire, de l’Agriculture et autres.

Selon le président de l’association Wendkouni, Dieudonné Nonaba, le projet de Renforcement de la résilience communautaire des ménages agrosylvopastoraux (RESICOM) est présent dans les régions du Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord.

Le projet a pour but de contribuer au renforcement durable de la résilience des ménages agropastoraux y compris celle des Personnes déplacées internes (PDI) affectées par la crise sécuritaire et les changements climatiques dans sa zone d’intervention.

Le projet depuis sa mise en œuvre par l’association Wendkouni accompagne les PDI et les hôtes notamment dans l’embouche des petits ruminants et dans l’agriculture pour renforcer leur relèvement dans leurs zones respectives.

Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a recommandé aux 20 bénéficiaires de travailler davantage pour être toujours des exemples, en vue d’obtenir d’autres accompagnements.

« Je remercie l’association Wendkouni et ses partenaires. Je félicite les bénéficiaires et les exhorte à travailler davantage pour demeurer des modèles, en vue de bénéficier, si possible, d’autres accompagnements pour assurer avec dignité leur relèvement », a ajouté M. Conseiga.

Et à l’une des bénéficiaires du village de Roagtenga,Aguiratou Bikienga de témoigner : « Grace au projet RESICOM, mon cheptel passe désormais du simple au double ».

Elle également a remercié l’association Wendkouni pour ses contributions inestimables qui participent au relèvement des bénéficiaires.

Le 30 janvier 2025,200 ovins et des intrants alimentaires ont été remis à 100 PDI et 657 ovins et des intrants alimentaires ont été offerts à 219 personnes le 25 avril dernier.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA