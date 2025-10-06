BURKINA-NAMENTENGA-ASSOCIATION-DON

Namentenga: L’association Kolomdogom de Dargo offre un tableau au commandant de l’unité Guépard en signe de reconnaissance

Boulsa, 6 oct 2025 (AIB)- Les membres de l’association Kolomdogom de Dargo ont remis le vendredi 3 octobre 2025 à Boulsa, par l’intermédiaire du Haut-commissaire de la province du Namentena, Adama Conseiga, un tableau au commandant de l’unité Guépard, Gérard Sindogo pour son travail abattu dans la localité, en matière de sécurité.

« Nous vous remettons ce tableau au nom de l’ensemble des populations de la commune de Dargo en reconnaissance des énormes sacrifices que l’unité Guépard et son commandant Gérard Sindogo mènent pour la reconquête du territoire communal de Dargo », a indiqué le président de l’association Kolomdogom, Daniel Zidouemba.

Et au commandant de l’unité Guépard,Gérard Sindogo, de faire savoir aux membres de la délégation de l’association que « Nous vous remercions et sollicitons notamment votre accompagnement. Sans vous , la reconquête de l’intégrité du territoire communal ne sera pas une réalité ».

En prenant le cadeau des mains du haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, le commandant a remercié la population de Dargo pour sa reconnaissance envers le commandant Sindogo tout en lui traduisant toute sa gratitude.

Saisissant l’occasion, les deux parties ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour plus d’efficacité sur le terrain.

